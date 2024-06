Elezioni: Sanremo al centro "Sui temi principali, tutti nel solco della progettualità dell'amministrazione Biancheri"

"In questa strana campagna elettorale, dominata più che dai contenuti, da polemiche spesso pretestuose e da sondaggi altalenanti, abbiamo sempre cercato di parlare di temi, proposte, soluzioni e progetti. E anche nell'ultimo giorno utile, vogliamo mettere al centro i temi di Sanremo. Dopo che per settimane abbiamo sentito da destra e da sinistra prese di distanza dall'amministrazione uscente, ci aspettavamo proposte innovative e di forte rottura in termini di progettualità. Invece, come confermato anche dai dibattiti pubblici a cui abbiamo assistito, su temi chiave come parcheggi, igiene urbana, sicurezza, asili e scuole non solo non è emersa alcuna nuova visione, ma tutti sono andati nel solco del lavoro fatto dall'amministrazione, in certi casi provando addirittura ad intestarsi la progettualità avviata. Al netto delle ovvie contrapposizioni da campagna elettorale, crediamo che questo dato debba fare riflettere”, lo dichiara la lista Sanremo al Centro della colazione civica per Alessandro Mager Sindaco, a poche ore dal voto per le elezioni amministrative.



“Sui parcheggi, abbiamo sentito ripetere da tutti che “servono più parcheggi” ma senza nessuna idea concreta di progetto. La verità è che sul tavolo c'è la progettualità lasciata dall'amministrazione Biancheri che porterà quasi 1000 nuovi posti auto in centro nei prossimi anni: i 200 del parking interrato della nuova Piazza Eroi, i circa 450 ricompresi nei progetti del nuovo porto vecchio e dell'albergo di Portosole, a cui potranno aggiungersi gli oltre 800 del project financing sul lungomare della ex stazione.



Sull'igiene urbana, abbiamo sentito tutti i candidati promettere “isole ecologiche informatizzate” per implementare il servizio. Che sono quelle già ottenute dall'amministrazione Biancheri con fondi PNRR, che dovranno solo essere collocate.



Sulla sicurezza, grazie agli investimenti portati avanti dall'amministrazione Biancheri in questi anni, Sanremo può vantare un sistema di videosorveglianza all'avanguardia, uno dei più capillari nel rapporto agli abitanti ed ha contribuito in maniera determinante all'azione preventiva e repressiva delle Forze dell'Ordine. Il progetto di estenderle ulteriormente in zone collinari è già in essere.



Infine sull'edilizia scolastica, sicuramente uno dei fronti dove più ha investito l'amministrazione Biancheri, con quasi 30 milioni di euro di finanziamenti dedicati. Oltre alle scuole e quelle in costruzione (come ad esempio quella del Borgo o la nuova Villa Mercede che sarà recuperata dopo decenni di abbandono), spicca la costruzione del nuovo asilo e polo dell'infanzia 0-6 anni che si sta costruendo alle spalle di Villa Ormond. Se nei prossimi anni si andranno ad abbattere le liste d'attesa, come stanno promettendo diversi candidati, è per merito dell'operato dell'amministrazione uscente.



Potremmo fare molti altri esempi in numerosi ambiti, ma crediamo che la progettualità messa in campo sia evidente anche a chi oggi per convenienza elettorale fatica a riconoscerlo. Del resto, con 200 milioni di investimenti in corso d'opera e 15 milioni lasciati in eredità dall'amministrazione Biancheri a chi verrà dopo, cosa che a nostra memoria non ha eguali, sarebbe difficile pensare il contrario. Noi, ovviamente, auspichiamo che i cittadini possano premiare chi ha portato avanti con impegno e sacrificio questo lavoro, rappresentato dalla lista Sanremo al Centro per Alessandro Mager” .