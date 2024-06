Elezioni amministrative, Gianni Rolando: “I sanremesi meritano un ospedale di eccellenza”

Il candidato sindaco del centrodestra civico e partitico Gianni Rolando, interviene sul tema della sanità.



“I sanremesi meritano un ospedale di eccellenza, perché la salute viene prima di tutto! È noto che il Sindaco di Sanremo, in qualità di Capogruppo della Conferenza dei Sindaci, ha il potere di interloquire con Regione e ASL, rappresentando le esigenze del territorio. Il Sindaco non può decidere sulla Sanità, ma può e deve influenzare, proporre e anche protestare quando è necessario. E allora – prosegue Rolando - vigileremo con attenzione, dialogando maggiormente con Regione Liguria, sull’evolversi della situazione dell’Ospedale Borea, che riveste un’importanza fondamentale per tutto il comprensorio sanremese.” Rolando, inoltre propone di arginare il fenomeno della carenza di medici: “Ci offriremo per agevolare, con convenzioni volte alla riduzione dei costi degli alloggi, perchè solo con l’arrivo di nuovi medici si potrà sopperire ad una carenza numerica della categoria, che si riversa direttamente sui sanremesi e la loro salute”.



Nel programma del candidato sindaco del centrodestra si parla anche del rafforzamento della sanità territoriale con la realizzazione degli ambulatori diffusi: “In sinergia con Asl1 e l’Ordine dei Medici e Regione Liguria – evidenzia Rolando – sperimenteremo gli Ambulatori diffusi: le linee guida del progetto prevedono l’adesione volontaria di Medici di Medicina Generale sulla base delle proprie disponibilità orarie per aumentare le visite in appositi presidi diffusi sul territorio comunale, ed infine provvederemo a implementare il servizio nella stagione estiva e nel periodo di maggiori flussi turistici”.