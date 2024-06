Ventimiglia, torna il corso 'Allenamenti della memoria' organizzato dall'Auser

Auser Ventimiglia APS ha organizzato il corso allenamenti della memoria per favorire l’invecchiamento attivo e contrastare il decadimento cognitivo. Il corso ha avuto nella sua prima lezione un notevole successo, gli iscritti erano 28 e tutti i partecipanti hanno apprezzato gli interventi del coach Fabio Boeri e la Coach Silvia Giorlando.

Il corso si ripropone di far conoscer alle persone, meccanismi, strategie, opportunità, che permettono di mantenere un buon livello di memoria sia a breve termine che a lungo termine.

I “segreti” verranno svelati durante le lezioni del corso tramite una didattica interattiva e ludica che coinvolgerà i partecipanti. L’Auser Ventimiglia, non è nuova a queste iniziative e oltre ad assicurare il trasporto sociale nell’Intemelio, promuove iniziative per il ben-essere degli anziani, in modo che possano essere sempre più autonomi e propositivi nella società. Il presidente Federico Bottigli ringrazia per il coordinamento logistico e organizzativo del corso, il sig. Ciro Galasso.

Prossimo appuntamento è per martedì 11 giugno alle ore 16.00.