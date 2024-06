Ventimiglia: terminati i lavori, da lunedì prossimo i parcheggi della città di confine di nuovo a pagamento

La ‘Luigi e Gerolamo Colombo’, società vincitrice della nuova gara e affidataria del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento a Ventimiglia, ha completato i lavori infrastrutturali in piazza del Comune, con la posa dei cavi in fibra ottica per una migliore gestione del servizio, delle casse automatiche e dei 31 nuovi parcometri touch di ultima generazione con immagini ed elementi grafici che guidano l’utente.

Da lunedì prossimo, quindi, i parcheggi blu torneranno ad essere a pagamento in tutta la città, anche in piazza della Libertà, dalle 8 alle 20. L’impianto di piazza della Libertà, anch’esso a pagamento, sarà dotato di cassa automatica ‘Full’, affinché l’utente possa pagare con monete, banconote, carte di credito/debito anche in modalità contactless, e che prevede l’erogazione del resto anche in banconote.

E’ presente inoltre il sistema di pagamento J4PAY che permette all’utente di scansionare il QR Code del suo ticket per pagarlo direttamente dal suo smartphone senza necessità di scaricare alcuna App. Si tratta di una ulteriore funzionalità utile per diminuire le eventuali code di utenti presso le casse automatiche e la cassa manuale. Il park di piazza Libertà sarà inoltre dotato di una ulteriore cassa automatica cashless per il pagamento mediante carte bancarie.

È altresì presente una cassa manuale integrata nel sistema. Ciò allo scopo di snellire ulteriormente le operazioni di pagamento della sosta e minimizzare le code di utenti alle casse automatiche nelle giornate di maggior afflusso. È prevista inoltre la possibilità di erogare un ticket aggiuntivo in caso di smarrimento.

È stata inoltre inserita, per ottimizzare e velocizzare le uscite dal parcheggio, la funzione del Card Out integrato nella colonna di uscita di piazza della Libertà. In sostanza la colonna di uscita, dotata di telecamere per la lettura delle targhe come quella di entrata, sarà equipaggiata con lettore carte di credito/debito, anche contactless, affinché l’utente possa pagare la sosta direttamente in uscita senza necessariamente passare dalle casse automatiche.