Sanremo: analisi di Arpal negative, revocati i divieti di balneazione alla Foce e in corso Trento Trieste

Buone notizie per gli stabilimenti balneari e per i loro clienti a Sanremo. E’ stato infatti revocato il doppio divieto di balneazione che era stato emesso nei giorni scorsi nella zona del rio San Bernardo, ovvero nella zona della Foce, a Ponente della città dei fiori e quella centrale.

Via libera ai bagni in mare, quindi, per gli stabilimenti sul tratto di litorale che si estende tra la spiaggia libera attrezzata ‘Foce Ponente’ con insegna ‘Bagni Tortuga’ e lo stabilimento balneare ‘Bagni Serenella’ con insegna ‘Tiki beach’ compresi.

Situazione analoga in corso Trento Trieste per gli stabilimenti ‘Arenella’, ‘Lido’, ‘Italia’ e ‘Morgana. I controlli di Arpal, effettuati dopo 72 ore dai precedenti, hanno dato esito negativo e, quindi, il Sindaco Biancheri ha firmato l’ordinanza di revoca dei divieti.