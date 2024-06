Elezioni Sanremo: il Comitato Rolando Sindaco contro Biancheri-Mager "5 anni fa si attaccavano di continuo"

Il Comitato Rolando Sindaco interviene sull’ultimo endorsement di Biancheri a Alessandro Mager:

“Siamo alla fine di questa lunga campagna elettorale - è il commento - che potremmo definire all’insegna dell’incoerenza. Ieri sera, leggiamo sui giornali, all’incontro di fine campagna del movimento civico di centro sinistra di Biancheri, le parole di elogio tra il Sindaco uscente e il candidato “ultra civico” Mager si sono sprecate. Ma come!?! Solo cinque anni fa Mager e Tommasini e il gruppo dei 100, hanno combattuto strenuamente contro Biancheri, con attacchi che, spesso, sono andati sul personale. Come per magia, anche il contrasto storico tra Biancheri e gli Scajola, che ha raggiunto l’apice alle elezioni provinciali di qualche anno fa, sembrerebbe finito nel dimenticatoio. Tant’è che tutta la famiglia Scajola, mai così unita, si è attivata per sostenere Mager… vorranno ampliare il loro feudo? È vero che ciascuno di noi ha diritto di cambiare idea, e, come si dice, solo gli idioti non lo fanno, ma questi “matrimoni” elettorali agli occhi dei cittadini appaiono solo opportunistici e incoerenti. Lo stesso Mager - prosegue il Comitato per Rolando Sindaco - ha un rapporto conflittuale con il suo sostenitore Biancheri, appare sempre indeciso nel valutare l’operato del Sindaco uscente… ha in squadra la maggior parte dei suoi amministratori, ma le frazioni sono abbandonate…la pulizia della città ha margini di miglioramento…la raccolta differenziata non funziona…e i marciapiedi della centralissima via Roma mettono tristezza. Attenzione! sono tutte citazioni dell’avvocato. Infine, ieri sera, il candidato Mager ha regalato due “perle” ai partecipanti: una di “eleganza” e una di “democrazia”. Infatti Mager, afferma di trovare poco “fine” il confronto tra i candidati e, con estrema “eleganza” classifica il suo gruppo civico il migliore, di tutti, dei partiti, degli altri movimenti civici. E come sostiene questa motivazione? Eh… con niente, lo dice lui, è così e basta. Conclude ispirandosi al linguaggio militare: chi non è sulla “retta via” deve essere riportato nei “ranghi”… espressione che ci lascia perplessi, ma che, anche in questo caso, l’ennesimo, imputiamo all’inesperienza del candidato. Se queste sono le premesse…”