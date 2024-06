Elezioni Sanremo: Fellegara invita il M5S a sostenerlo "Siamo l’unica alternativa alle destre"

Il candidato sindaco di Sanremo per il centrosinistra, Fulvio Fellegara , ha espresso un forte disappunto riguardo le spese elettorali di alcuni candidati in corsa alle amministrative di Sanremo. " Avete visto girare camper giganti, camion vela, macchine con altoparlanti. Avete visto aprire decine di point elettorali e comprare manifesti ovunque - ha dichiarato Fellegara. Il Movimento 5 Stelle ci ha criticato per un singolo manifesto, mentre gli altri ne usavano molti di più ".

Fellegara ha sollevato dubbi sull'uso di enormi somme di denaro per influenzare il consenso politico anche attraverso i sondaggi. " C'è qualcuno che sta spendendo centinaia di migliaia di euro. Chi ce li mette e per quale motivo? - ha chiesto - Se uno dei nostri avversari sarà sindaco, potrà essere libero o dovrà rendere conto a chi ha finanziato la sua campagna? ". Inoltre, ha posto l'accento sulla mancanza di discussione riguardo alla corruzione a livello regionale, riferendosi all'arresto del presidente di regione.

“L’alternativa è adesso!”. Il candidato della coalizione civico-progressita rivolge quindi un appello agli elettori del Movimento 5 Stelle, esortandoli a sostenerlo come unico candidato che può battere le due destre in campo, quella di Rolando e quella di Mager. "È fondamentale per il futuro di Sanremo avere un sindaco indipendente e non condizionato da interessi economici esterni".