Ventimiglia, episodi di violenza in citta, il consigliere D’Andrea: "Non c'è sicurezza"

"Continuano le risse notturne tra migranti e, prosegue, io stessa una sera ho subito un aggressione da parte di un extracomunitario che tentava di aprire la portiera dell’auto mentre ero parcheggiata ma con il motore acceso, pronta per andare via, per fortuna. Ora mi chiedo se siano presenti presidi notturni, quando verranno installate le telecamere che dovrebbero essere acquistate con i finanziamenti ricevuti e, se è possibile che un qualsiasi cittadino non possa tornare a casa tranquillo dopo una cena o al termine della sua giornata lavorativa, o se non sia più libero di parcheggiare la propria auto vicino casa, se sia sicuro uscire con i nostri figli o concedergli uscite con gli amici e, se una ragazza possa girare da sola senza doversi guardare le spalle. Non c’è cosa peggiore, conclude Cristina D'Andrea, di sentirsi in pericolo in casa propria".