Il candidato alle elezioni europee Brando Benifei fa tappa in Provincia di Imperia per l’ultimo giorno di campagna elettorale, venerdì 7 giugno.

Alle 17:30 da Ipazia - cibi e libri, in via Corradi 64 a Sanremo, Benifei sarà insieme al candidato sindaco del centrosinistra Fulvio Fellegara, i candidati alle elezioni comunali, elettori e simpatizzanti per parlare di Europa e delle ormai imminenti elezioni dell’8 e 9 giugno.