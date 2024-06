Elezioni Sanremo: Baggioli (FI): "Commercio e turismo da rilanciare”

“Pensare seriamente al rilancio di commercio e turismo, ed è proprio in questa ultima parola che si cela il core business della città. Così interviene il candidato al consiglio comunale di Forza Italia Simone Baggioli che aggiunge: “Per fare turismo di qualità bisogna confrontarsi con i commercianti, le attività produttive e le associazioni che operano sul territorio. Dobbiamo lavorare – prosegue Baggioli – per fare un turismo di qualità, perchè il nome di Sanremo è di rilevanza internazionale. Stesso discorso vale per le spiagge ma prima bisogna mettere mano all'impianto fognario e confrontarsi con quegli imprenditori che vogliono investire in città, per dare a Sanremo quel prestigio che ha smarrito”.