Vallecrosia, scontro moto-camion in via Colonnello Aprosio: traffico in tilt (Foto)

Scontro moto-camion in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia. E' successo in mattinata in centro città nei pressi dell'incrocio semaforico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica Alfa3, la Croce Verde Intemelia, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e la polizia locale che hanno soccorso due feriti, uno è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera mentre l'altro al Borea di Sanremo.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, al vaglio della polizia locale, una moto con a bordo due persone avrebbe urtato un camion, che era fermo in coda, mentre stava cercando di superarlo a destra. L'impatto ha sbalzato le persone a terra che hanno rischiato di essere investite dal mezzo pesante.

Per consentire i soccorsi la polizia locale ha bloccato momentaneamente i due sensi di marcia mandando, di conseguenza, in tilt la viabilità.