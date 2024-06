Sanremo: doppio divieto di balneazione in città, non si può fare il bagno in centro e alla Foce

Nuovo doppio divieto di balneazione a Sanremo. Dopo quelli a raffica nei mesi scorsi, sicuramente meno invasivi per la stagione invernale e primaverile, oggi nel sono stati emessi due in un momento decisamente più propenso per andare al mare e alle porte dell’estate.

I divieti riguardano la zona del rio San Bernardo, ovvero nella zona della Foce, a Ponente della città dei fiori e quella centrale.

Nel primo caso, alla Foce, i dati vedono l'Escherichia coli a 620 MPN/100ml contro il valore limite a 500 MPN/100ml e gli Enterococchi intestinali a 320 MPN/100ml con il valore limite a 200 MPN/100ml.

Nel secondo caso si tratta delle spiagge di corso Trento Trieste, dove il campione prelevato lunedì scorso, ha visto il limite di Escherichia coli nei parametri (340 MPN/100ml con il valore limite a 500 MPN/100ml) e gli Enterococchi intestinali a 290 MPN/100ml con un valore limite a 200 MPN/100ml.