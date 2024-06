A ‘Chi l’ha visto?’ torna il caso di Nessie Guerra, 25enne di Ceriana bloccata in Egitto: “Abbiamo il terrore di uscire di casa, non è vita”

La trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’, condotta da Federica Sciarelli, è tornata sul caso della 25enne di Ceriana, Nessie Guerra, bloccata in Egitto senza documenti dopo essere stata picchiata e sbattuta fuori di casa dal marito Tamer Hamouda.

Nessie ha lanciato un nuovo appello: “Abbiamo il terrore di uscire di casa, con la paura che qualcuno mi rapisca la bambina. Non è vita”. La donna non può tornare in Italia insieme alla figlia perché il marito le ha portato via i documenti, accusandola di presunta prostituzione. La 25enne ha mostrato in tv anche la foto del suo volto tumefatto dopo le violenze del marito.

L’uomo, inoltre, ha contattato ‘Chi l’ha visto?’ sostenendo di aver appreso da alcuni versetti del Corano che la trasmissione si sarebbe occupata del caso di Nessie. La sua strampalata tesi è stata però subito smontata da un suo amico che ha scritto alla redazione dicendo di essere stato lui ad avvisare Tamer dopo aver visto il lancio della trasmissione durante l’edizione del Tg3 Liguria in collegamento con Federica Sciarelli.

Un caso complesso per il quale l’avvocato di Nessie, Agata Armanetti, ha chiesto ai nostri microfoni l’intervento della Farnesina.