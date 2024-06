Vallecrosia, educazione stradale: prova pratica per i bimbi dell'Andrea Doria (Foto)

Educazione stradale con la polizia locale e la Ponente Emergenza Protezione Civile per i bimbi della scuola dell'infanzia dell'istituto Andrea Doria a Vallecrosia. La prova finale si è svolta ieri nei giardini di San Rocco.

I giovani alunni hanno sperimentato in prima persona le regole della strada, girando a piedi e in bici i percorsi creati da insegnanti e polizia locale all'interno dei giardinetti. Alla fine dell'esperienza tutti i partecipanti hanno ricevuto un patentino. Per l'occasione erano presenti il vicesindaco Marilena Piardi, gli assessori Patrizia Biancheri e Antonino Fazzari e il consigliere comunale Sandrino Anastasio.

Il progetto di educazione stradale viene proposto tutti gli anni e coinvolge, solitamente, i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia.