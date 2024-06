Cyberbullismo e bullismo: patenti di smartphone agli alunni del Comprensivo di Riva e San Lorenzo al Mare

La fase finale del progetto “Un bit alla volta” si è appena svolta con la cerimonia di consegna delle patenti di smartphone agli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare. Per poter affiancare e guidare gli alunni nell'utilizzo del mondo digitale ed essere consapevoli dei rischi e delle opportunità che offre, ma soprattutto per diventare “cittadini digitali” responsabili, la Dirigente Scolastica Paola Baroni e gli insegnanti referenti Adele Gazzano, Silvia Panebianco, Loredana Pippione e Simone Solinas hanno scelto per il secondo anno consecutivo di aderire al progetto che coinvolge numerose scuole del I e del II ciclo della Liguria.

Il percorso ha previsto corsi di formazione per i docenti, un incontro tra esperti e genitori, attività didattiche mirate e laboratori svolti a scuola dai ragazzi. Infine la firma di un patto tra genitori e fi- gli a dimostrazione che, solo se la scuola e la famiglia collaborano, è possibile raggiungere obiettivi educativi concreti.

La cerimonia di consegna delle patenti di smartphone ai circa 80 ragazzi delle classi prime si è svol ta nella palestra della Scuola Primaria di Santo Stefano al Mare, con la presenza dei genitori, degli insegnanti, della Dirigente Scolastica, e con la partecipazione della professoressa Tiziana Montema- rani, referente del progetto nazionale sul bullismo-cyberbullismo-legalità per l'Ufficio Scolastico della Regione Liguria. Gli intermezzi in danza sono stati eseguiti dagli alunni dello stesso Istituto di Riva e San Lorenzo, sotto la direzione delle insegnante Vittoria Bessone.