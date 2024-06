Elezioni Amministrative Sanremo: visita di Alessandro Mager al centro di conferimento rifiuti

Interessantissima visita al Centro conferimento di via Quinto Mansuino da parte del candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo, Alessandro Mager, accompagnato dai candidati Desirée Negri e Mauro Menozzi (Anima). Arrivati prima dell’inizio del turno di lavoro, hanno potuto comprendere le modalità di conferimento dei vari materiali, che vengono stoccati provvisoriamente prima di essere avviati ai Centri di raccolta dei vari consorzi.

Il responsabile della squadra lavaggi ha doviziosamente spiegato il funzionamento del servizio e le difficoltà che si incontrano, soprattutto quando – come in questo periodo – non vengono applicate le rimozioni delle auto in sosta. È poi stato possibile avere anche un breve colloquio con alcuni operai del servizio lavaggio, i quali hanno espresso le proprie proposte per lavorare meglio, con meno costi per l’Impresa e con maggiori risultati per la collettività, in particolare cercando di evitare le ormai celebri ‘gabbianate’.

“I cittadini sanno benissimo che il problema non sono i lavoratori di Amaie Energia – ha spiegato Alessandro Mager – bensì lo sono alcune direttive incomprensibili e più ancora i maleducati, gli incivili, gli abusivi, nonché gli evasori della Tari e – in alcuni casi – gli utenti di alcune case vacanza. Mi si dice anche che ci sono molti lavoratori con contratti a tempo determinato, spesso di brevissima durata, ma sempre rinnovato. Se saremo eletti, verificata la loro effettiva necessità, questi precari dovranno essere inseriti definitivamente in organico”.