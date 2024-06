Ventimiglia: disservizi di Rivieracqua nel rifornimento di alcune frazioni

Si comunica che, a seguito di verifiche effettuatedal personale tecnico di Rivieracqua, è stata individuata una rottura sulla condotta di distribuzione idropotabile proveniente dal serbatotio di Tremola presso l'area pozzi di Porra.

Attualmente le aree interessate da problemi di mancanza di pressione e portata ridotta, grazie alle manovre di rete effettuate dai tecnici, sono le frazioni di Torri, Serro Superiore ed Inferiore, località Tremola.

Per le aree sopra indicate Rivieracqua ha attivato un servizio idrico sostitutivo in condizioni di emergenza, attraverso la fornitura tramite autobotte certificata, ubicato in Piazza della Chiesa nella frazione di Bevera.

Rivieracqua spa si scusa per il disturbo arrecato all'utenza.