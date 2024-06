Moro Progetto Bagno: 90 anni di Innovazione e Passione, la storia continua...

Nel nostro precedente racconto, abbiamo ripercorso le prime fasi della storia di Moro Progetto Bagno , iniziata con la tenacia e la lungimiranza di Anselmo Moro. Oggi, continuiamo il nostro viaggio nel tempo, immergendoci negli anni '50 e '60, un periodo di grande fermento e crescita per l'azienda.

Un decennio di boom e innovazione

Gli anni tra il 1954 e il 1964 furono caratterizzati da un clima di relativa stabilità politica e da un significativo sviluppo economico in Italia. Questo periodo di ottimismo si rifletteva anche nella vita quotidiana delle persone, che sognavano un futuro migliore e desideravano migliorare le proprie abitazioni. In questo contesto si integra l'azienda Moro che si impegna a rendere ogni bagno, sia nelle abitazioni private sia negli hotel , una vera e propria opera d'arte.

Un clima di ottimismo e rinnovamento

Gli orrori della guerra sono ormai un ricordo lontano e la gente è più rilassata. Le donne prendono a modello icone di bellezza come Sofia Loren e la Fiat 500 diventa il simbolo di una nuova mobilità accessibile.

Il Festival di Sanremo e la quotidianità a Bordighera

Il Festival di Sanremo diventa un appuntamento fisso e la sua musica allegra accompagna le giornate di residenti e turisti della Riviera dei Fiori.

Moro Progetto Bagno: una storia di famiglia

In questo periodo di rinnovamento, Anselmo Moro prosegue il suo lavoro nel negozio di idraulica a Bordighera. Lo affiancano i figli Franco e Adelmo, che dopo la scuola lo aiutano in bottega, e dal 1962 anche il dipendente storico Ulisse.

Un'azienda avveniristica

Moro si distingue come azienda all'avanguardia, sempre pronta a sperimentare nuove soluzioni per rendere i bagni più funzionali ed esteticamente piacevoli. Un esempio emblematico è la Pat Roia, una delle prime cassette ad incasso per water brevettata da Anselmo Moro.

L'incontro con Officine Rigamonti: una partnership per il futuro

In quegli anni, Moro incontra un partner d'eccezione: Officine Rigamonti, azienda fondata nel 1950 a Valduggia e specializzata nella produzione di riduttori di pressione, prodotti per il riscaldamento e raccordi per l'acquedottistica. Condividendo la stessa passione per l'innovazione e la qualità, Moro Progetto Bagno e Officine Rigamonti avviano una collaborazione che dura tutt'oggi. Insieme, le due aziende hanno contribuito a rivoluzionare il settore idrotermosanitario, creando prodotti all'avanguardia che combinano funzionalità, estetica e sostenibilità.

Un futuro all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità

La storia di Moro Progetto Bagno è una storia di passione, dedizione e innovazione. Un'azienda che ha saputo evolversi nel corso degli anni, anticipando le esigenze dei clienti e contribuendo a migliorare la qualità della vita.

Siete pronti per immergervi nell'affascinante terzo capitolo della storia di Moro Progetto Bagno?

Correte a leggere il nuovissimo post sul Blog aziendale, lì troverete una miriade di nuovi dettagli e aneddoti. Ma le meraviglie non si fermano qui! Nel corso dei prossimi mesi, ben 6 avvincenti racconti vi trascineranno alla scoperta dell'evoluzione di questa straordinaria realtà familiare, sempre all'avanguardia nella ricerca della perfezione e dell'innovazione.

Per celebrare i suoi 90 anni di Moro Progetto Bagno, ti farà un regalo unico! Procedendo ad una ristrutturazione completa con 9 iconici brand avrai diritto al favoloso Spa Gourmet Moro.

Clicca e scopri di più!

