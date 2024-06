Arkadiy Mutavchi: investitore, azionista di Tacticum Investments

Arkadiy Ivanovich Mutavchi è un imprenditore, investitore e azionista della società di investimento Tacticum Investments S. A.

Primi anni

Arkadiy Mutavchi è nato il 2 gennaio 1970 a Ungheni, nella Repubblica di Moldavia, città in cui il futuro imprenditore e investitore Mutavchi Arkadiy ha trascorso la propria infanzia e ha concluso i propri studi scolastici.

Istruzione

Il futuro azionista di Tacticum Investments S.A. ha prestato grande attenzione alla propria formazione e al suo sviluppo professionale. Nel 2001, Mutavchi Arkadiy ha completato con successo i suoi studi all'Istituto di Giurisprudenza del Ministero degli Affari Interni, ottenendo la laurea in Giurisprudenza.

Nel 2004, Mutavchi Arkadiy Ivanovich ha conseguito il dottorato in Scienze giuridiche, discutendo la sua tesi presso l'Accademia Presidenziale. Le sue competenze in ambito giuridico e amministrativo hanno contribuito notevolmente allo sviluppo della sua carriera imprenditoriale. Sempre nel 2004, Mutavchi Arkadiy ha completato dei corsi di specializzazione presso la Scuola Superiore di Economia. All'inizio del nuovo millennio, l'ormai affermato investitore ritorna all'Accademia Presidenziale e, nel 2010, consegue un diploma di istruzione superiore in Economia.

L'inizio dell'attività professionale

Sin da giovane, Arkadiy Mutavchi si è consentrato sul diventare imprenditore e investitore. Ha iniziato a raccogliere il capitale per la sua startup nel 1990-1991 in Moldavia, lavorando come manager nella compagnia “Sijata". La joint venture si occupava delle operazioni di esportazione e importazione tra l'Ungheria e l'URSS, fornendo in particolare prodotti ingegneristici sovietici al mercato europeo.

Il trasferimento nella capitale e l'inizio dell'attività di investimento

Nel 1992, Arkadiy Ivanovich Mutavchi ha preso la decisione di trasferirsi nella capitale, destinata a divenire il trampolino di lancio delle sue attività imprenditoriali e di investimento.

Negli anni immediatamente successivi al suo trasferimento, Arkadiy Mutavchi si è impegnato in vari progetti imprenditoriali come manager, dedicando contemporaneamente grande attenzione al trading in Borsa e nei mercati OTC, i quali stavano attraversando un periodo di rapida crescita. L'aumento della capitalizzazione di mercato delle aziende ha favorito le mosse del giovane investitore. Di conseguenza, in cinque anni, Arkadiy Ivanovich Mutavchi è riuscito ad aumentare radicalmente il suo capitale, inizialmente modesto, e a raccogliere un impressionante portafoglio di investimenti.

Tra il 1992 e il 1997, il futuro azionista di Tacticum Investments S.A. ha partecipato alle attività economiche di numerose imprese, assumendo in ogni occasione ruoli dirigenziali. Fa parte del suo curriculum la società “Safety”, in cui Arkadiy Mutavchi lavorava insieme a un socio. La società si occupava di importazione di dispositivi di protezione individuale dalla Germania. Successivamente, Mutavchi prende parte al progetto agricolo "Rus'", finalizzato all'acquisto di terreni per la successiva conversione in aree destinate alla costruzione di strutture ricreative.

L'impiego successivo è presso "Stalservice", un'azienda che era specializzata nella fornitura di attrezzature e strumenti di perforazione. Qui Mutavchi Arkadiy Ivanovich ha ricoperto la posizione di Direttore Commerciale. Successivamente, Arkadiy Mutavchi è stato nominato vicedirettore del gruppo “ Brokinvestservice”, presso la “Metal-Impex”, una azienda leader nel mercato locale dei metalli ferrosi. Mutavchi Arkadiy Ivanovich si occupava dell’ottimizzazione dei costi produttivi e dello sviluppo di strumenti di compensazione. I lunghi anni di esperienza in ruoli manageriali si sono rivelati un fattore chiave per il successo nel ruolo di investitore e azionista di Tacticum Investments S.A.

Da direttore a investitore

Dal 1998 al 2002 Arkadiy Mutavchi ha lavorato attivamente in aziende private. Qui ha acquisito esperienza e ha formato la sua visione aziendale. Ha fondato “Shelda”, una holding commerciale e finanziaria attiva sia nel trading di titoli che nel mercato di materie prime, diventandone successivamente il CEO. Contemporaneamente, Ha formato la "Profintek", azienda che si è specializzata principalmente nel commercio e nella raffinazione di prodotti petroliferi. Lì Mutavchi Arkadiy ha ricoperto la carica di Direttore Commerciale. In questo periodo, esplora diversi tipi di investimenti alternativi e diversifica il proprio portafoglio di investimenti.

Un’altra tappa significativa nell'attività imprenditoriale di Arkady Ivanovich Mutavchi è stato il suo coinvolgimento con la società "Kungur". Nella struttura di questa azienda, leader nella produzione di attrezzature per la perforazione e impianti di perforazione mobili, Mutavchi Arkadiy ha ricoperto la carica di Vicepresidente. Il suo avanzamento fu confermato dalle stock options concesse dalla società in vista di un'Offerta Pubblica Iniziale (IPO). Sebbene l'opzione non sia stata esercitata, queste nuove opportunità hanno avuto un impatto significativo sulle seguenti strategie del futuro azionista di Tacticum Investments.

Arkadiy Mutavchi si concentra dal 2014 sulla propria attività e sugli investimenti. L'inizio di questo periodo è stato segnato dall'ottenimento dello status di “investitore qualificato”. Investe i propri fondi in molti settori: dai titoli e ai metalli preziosi all’immobiliare.

Nel 2015, Mutavchi Arkadiy è diventato azionista della Società "Trigrad", guidandola come Direttore Generale fino al 2017. La sfera di interesse della "Trigrad" comprendeva settori debolmente influenzati dalla ciclicità economica, quali IT, vendita al dettaglio, aree promettenti della sanità e alcuni settori immobiliari.

Tacticum Investments

Nel 2019, Arkadiy Ivanovich Mutavchi ha creato il gruppo di investimento Tacticum. Il gruppo ha intrapreso le sue prime operazioni con un grado di rischio considerevole, soprattutto durante l'acquisizione della società lussemburghese "Long Term Investments Luxembourg", che era gravata da un notevole indebitamento. Tuttavia, dopo aver condotto una accurata due diligence, è stato deciso di procedere con l'accordo per l'acquisizione della “Long Term Investments Luxembourg”, nonostante le incertezze iniziali. La società ha così assunto un nuovo nome: Tacticum Investments.

Al momento della transazione, "Long Term Investments Luxembourg" deteneva vari asset nel puo portafoglio, tra cui una quota in Pirelli, noto produttore di pneumatici a livello internazionale. Il valore di questa partecipazione era diminuito costantemente dal suo rientro in borsa nel 2017. L’idea d'investimento di Tacticum prevedeva l'attesa di un'eventuale ripresa del mercato europeo nel suo complesso, ed in particolare del titolo Pirelli. Tuttavia, l'epidemia di COVID-19 e la decisione di Pirelli di pagare i dividendi determinarono un ulteriore crollo del titolo. Questo ha indotto Arkadiy Ivanovich Mutavchi a prendere la decisione di cedere parte degli asset e ad esplorare altre soluzioni per ridurre il costo dei fondi presi in prestito sul mercato, nonché per individuare nuovi investitori. Inoltre, il 2020 e la pandemia si rivelarono un momento favorevole per procedere con la vendita delle azioni della catena russa di farmacie "36,6". Nel corso del 2023, Tacticum Investments ha poi liquidato la sua posizione in Pirelli, in linea con la sua strategia d'investimento.

La principale strategia d'investimento della società continua a puntare su una ripresa dei mercati globali in seguito alle turbolenze degli ultimi anni. Tuttavia, ciò non impediscealla società di conseguire profitti attraverso altri strumenti finanziari e strategie di investimento. Come parte del suo portafoglio, la societàdi di Mutavchi Arkadiy Ivanovich negozia titoli al fine di conseguire profitti sia attraverso la rivalutazione degli stessi, sia mediante la percezione dei dividendi. Nell'ambito degli investimenti diretti, Tacticum Investments si occupa di una vasta gamma di servizi relativi alla strutturazione e all’esecuzione di operazioni di acquisizione, di cessione e di ristrutturazione aziendale, comprese fusioni e acquisizioni.