Sanremo: sarà la rotonda di San Martino la prima opera a scomputo per l'albergo di Portosole

Sarà la rotonda di San Martino, all’attuale incrocio tra corso Cavallotti, via della Repubblica e via Lamarmora, la prima opera ‘a scomputo’ per la costruzione dell’albergo a 5 stelle di Portosole, che dovrebbe partire tra quelle previste dalla convenzione tra la Reuben Brothers (proprietaria dell’approdo) e il Comune di Sanremo.

La conferma arriva dai corridoi di palazzo Bellevue, dove ovviamente si guarda con attenzione ai lavori di smantellamento del cosiddetto ‘ecomostro’ che da 20 anni è presente nel panorama della città dei fiori. I lavori potrebbero partire già nel prossimo autunno. Oltre alla rotonda di San Martino (costo circa 600mila euro) è previsto anche l’intervento di congiunzione tra via Gavagnin e via Vesco, che produrrà un nuovo sbocco viario tra il centro della città e la periferia Est.

Sicuramente i cantieri delle opere a scomputo saranno separati e, ricordiamo, sono molti i lavori previsti che regaleranno alla città serie di opere pubbliche di urbanizzazione secondaria.

Tra questi la manutenzione, nel tratto di 75 metri da Rio Rubino verso Rio San Lazzaro del collettore fognario e, dove necessario su richiesta del Comune, anche ad intervenire per il ripristino della corretta funzionalità mediante la realizzazione di un rivestimento interno entro un importo di intervento di 30.000 euro. E’ anche prevista la cessione della copertura dell’edificio in struttura antistante Villa Magnolie, adibita a parcheggio a raso.