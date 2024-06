Sanremo: elezioni Amministrative, Fulvio Fellegara 'chiude' la campagna elettorale una settimana prima (Foto e Video)

In piazza San Siro, ieri sera, l’evento finale della campagna elettorale di Fulvio Fellegara. Un modo diverso per affrontare l’ultima settimana di promozione del candidato e delle liste per le prossime elezioni Amministrative di Sanremo. Un migliaio di persone ha invaso, a turno, la piazzetta sopra la Concattedrale matuziana.

Un modo differente di approcciare l’elettorato con Fulvio Fellegara che ha parlato con i sostenitori, in una serata condita da tanta musica e l’immancabile buffet. “Abbiamo creato questo evento in anticipo per caricarci nell’ultima settimana e spiegare a Sanremo che siamo l’unica alternativa per questa città”.

Come giudica questa sua prima campagna elettorale? “Un’esperienza meravigliosa che rifarei dall’inizio perché è stata entusiasmante. I sondaggi non li abbiamo mai commentati perché usati male, l’unico vero sarà quello del 10 sera e speriamo sia positivo per noi. Abbiamo ancora un mese di campagna perché noi puntiamo a vincere il ballottaggio. Siamo soddisfatti di quanto fatto e delle proposte messe in campo: sono tante, legate al sociale, per una città diversa che guarda al futuro e che ci sarà tra 20 anni”.

Come ha trovato la ‘sua’ Sanremo in questi mesi di campagna? “Arrabbiata e delusa, in certi luoghi dimenticata. Tante persone sfiduciate che ci hanno detto di non aver visto cambiare nulla, nonostante i tanti investimenti. Mi auguro che questo senso di sfiducia, abbandono e rabbia che ci sono stati trasmessi venga incanalata in un voto verso una città con un’idea diversa”.

Si è parlato molto, in questa campagna elettorale di appoggi dai partiti politici e di civismo. Lei si è proposto con un mix di questi: “Credo che si debba spiegare, con sincerità alle persone da che parte si sta. Nascondersi dietro a un civismo spinto e non chiarire se si è di destra o sinistra è un approccio brutto e insufficiente. Un collegamento con il nazionale esiste e deve esistere. Una scelta di campo è un atto di chiarezza verso gli elettori”.

Cosa ha detto stasera ai suoi sostenitori? “Abbiamo spiegato un elemento molto importante: dall’altra parte abbiamo avversari che rappresentano facce della stessa medaglia. Un approccio culturale identico ed uno alla politica molto simile con un atteggiamento che esiste anche a livello regionale. Grossi finanziatori esterni che pagano due grande campagne e che condizioneranno gli eventuali sindaci. Noi siamo stati diversi, con un modo nuovo di fare politica”.