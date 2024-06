Sanremo: la Festa della Repubblica diventa l'evento per il saluto del Sindaco Biancheri "E' stato un onore" (Foto e Video)

La Festa della Repubblica di Sanremo è stata anche l’occasione per l’ultimo saluto alla città con la fascia da tricolore per Alberto Biancheri, al termine di 10 anni di reggenza in qualità di sindaco, ha approfittato del palco del 2 giugno per salutare e ringraziare tutti, prima del corteo che ha visto le associazioni d’arma e tutti i partecipanti partire da piazza Colombo, per arrivare al Monumento ai Caduti di corso Mombello.

Il primo cittadino, non senza un pizzico di emozione, ha parlato al pubblico: “Vorrei ringraziare tutte le associazioni d’arma, di volontariato e culturali per il vostro impegno e per essere sempre presenti, in modo da ricordare nella nostra città questi momenti indelebili”.

Biancheri ha anche salutato i candidati a sindaco presenti ma, soprattutto i cittadini matuziani: “Guardiamo al futuro con fiducia e con speranza. Viva la Repubblica, viva la democrazia e viva Sanremo. Per me è stato un onore”.

(Foto di Erika Bonazinga)