Fiera del Libro di Imperia: successo e apprezzamento per gli incontri all’Oasi del Gusto condotti dal giornalista Claudio Porchia (Galleria Foto)

La rassegna dedicata all'enogastronomia curata da Claudio Porchia si è conclusa fra gli applausi, con un bilancio estremamente positivo sia per il numero delle presenze che per la qualità degli interventi. I primi incontri con Bruno Gambarotta, Roberta Schira e Renata Cantamessa, meglio conosciuta come Fata Zucchina, hanno dato il via a una serie di appuntamenti gustosi e ricchi di spunti interessanti, supportati da importanti case editrici.

Un particolare focus è stato dedicato alle erbe spontanee e ai fiori eduli, con l'anteprima della ristampa dell'Erbario di Libereso curata dalla Rete Semi Rurali, insieme ai libri di Marco Damele e Laura Brattel. Divertente ed originale la storia del sale proposta da Giorgio dell’Oro intervista dal professor Alessandro Carassale. Curiosa la storia dei Corzetti di Chiara Parente ed affascinante il viaggio nel mondo del vino proposto da Maria Luisa Alberico, accompagnato da una raffinata degustazione curata dalla Fisar di Imperia del Nirasco, un pregiato Ormeasco della cantina Cascina Nirasca di Pieve di Teco. Grande attenzione ed interesse anche ai temi della salute, con l’ultima opera di Fulvia Natta e alle ricette iconiche dell’ultimo libro di Raffaella Fenoglio.

Claudio Porchia, presidente dell'associazione Ristoranti della Tavolozza, si è detto soddisfatto per il contributo positivo alla Fiera del Libro e “voglio ringraziare la presidente Luciangela Aimo per lo spazio importante dedicato all'Oasi del Gusto. Ringrazio tutti gli autori, che hanno partecipato alla rassegna ed hanno reso Imperia, per un weekend, la capitale nazionale dell'enogastronomia. E un particolare ringraziamento anche al numeroso pubblico che ha partecipato agli incontri, ed al quale è stata offerta un'occasione preziosa per scoprire un mondo, quello della gastronomia in fermento e in continua evoluzione”.