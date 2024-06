Faceva l'autista tra Bajardo e Ceriana: dopo essersi trasferito in Perù torna, lanciata una raccolta fondi

“Buongiorno, il mio è Cristiano, qualcuno di ricorderà di me perché ero l'autista che faceva la linea Ceriana-Bajardo 20 anni fa. La vita è strana e ti riserva cose tristi e assurde: la mia bambina di 7 anni è mancata e adesso devo iniziare tutto da zero perché si sono spesi tutti i soldi per curarla e dargli una migliore vita nel suo ultimo anno”.

Sono le parole di Cristiano Valtolina, ex dipendente della Riviera Trasporti, che una ventina di anni fa si è trasferito in Perù dove si è fatto una famiglia e ha subito un lutto difficilissimo da dimenticare, la scomparsa della sua figlioletta di 7 anni. Ha così lanciato un appello, visto che vorrebbe tornare in Italia, dove cerca un piccolo appartamento, un mezzo di trasporto e un lavoro.

Dall’Italia è stata creata una raccolta fondi (QUI) per aiutare Cristiano per ricominciare una nuova vita con la moglie. E’ senza sostentamenti visto che ha speso i guadagni di una vita per cercare di curare la figlia. Cristiano e la moglie hanno a disposizione solo i soldi per un biglietto. La raccolta ha come obiettivo 2.000 euro e, per ora, ha raggiunto quota 335.