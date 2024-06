Migrante morto a Ventimiglia. CGIL Imperia “Subito il Pad promesso dal ministro Piantedosi”

“Circa un anno fa il Ministro Piantedosi in visita a Ventimiglia aveva promesso l’apertura di un Pad, punto di accoglienza diffusa. Nulla è stato fatto. Oggi arriva la notizia di un migrante morto nei pressi del fiume Roja in una sistemazione di fortuna”. Ad intervenire sull’ultimo episodio di cronaca è la Cgil di Imperia che continua. “Questo Governo non dovrebbe utilizzare il termine ‘accoglienza’ quando tratta delle politiche migratorie, perché utilizzarlo è fuorviante e non risponde alla realtà".

"Sono anni che la città di frontiera è scenario di questa condizione in cui i migranti sono costretti a dormire all’addiaccio, rivolgersi alle strutture di volontariato per i pasti, soffrire il freddo d’inverno e il caldo d’estate: gli sgomberi non servono a niente perché se non riescono ad entrare in Francia i migranti tornano esattamente nello stesso luogo".

"La Cgil chiede che si metta fine a questa drammatica condizione e si inizi a trattare queste persone come esseri umani, iniziando ad accoglierli in modo dignitoso e per evitare che tragici episodi come quello di oggi tornino a ripetersi”.