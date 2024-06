Elezioni Sanremo: presentata ieri sera la candidatura di Federica Fava e Paolo Masselli (Idea Sanremo)

Presentata ieri sera durante un incontro ai Bagni Italia la candidatura di Federica Fava e Paolo Masselli (Idea Sanremo), nella coalizione civica per Sanremo che sostiene Alessandro Mager.

“Sanremo è una città meravigliosa – hanno spiegato Fava e Masselli - ma ci piace pensare che non ci sia limite al meglio. Abbiamo parecchie idee: progetti con la polizia locale sulla sicurezza, costituire tagliandi che permettano alle donne in gravidanza e alle neo-mamme di posteggiare gratuitamente nei posteggi blu, ripristinare e ridistribuire gli spazi dei parchi per i bambini, organizzare più eventi (noi organizziamo per beneficenza già da due anni una gara di trailrun)”.

“Vorremo prenderci cura delle periferie – ha detto Masselli - io sono cresciuto al Borgo e oggi lo trovo un po' trascurato, bisogna investirci”.

“Siamo pronti – hanno concluso Fava e Masselli - a valutare e ascoltare i progetti che ci verranno proposti. Sanremo ha un potenziale enorme e crediamo che con l’aiuto di tutti possiamo trasformarla in un luogo di cui essere ancora più orgogliosi”.

Alla presentazione ha partecipato anche Alessandro Mager: “Federica Fava e Paolo Masselli rappresentano la parte giovane, entusiasta, piena di idee, della loro lista e della nostra coalizione civica. Sono loro grato per aver voluto partecipato al mio fianco a questa competizione elettorale. Insieme potremo fornire ai sanremesi ulteriori importanti risposte, per rendere la città ancora migliore".