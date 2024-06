Ceriana: Maurizio Caviglia si ripropone come sindaco "Raggiungere il quorum per non lasciare il paese da solo"

Sono diversi i comuni della nostra provincia al voto dove è presente una sola lista ed un solo candidato a sindaco, per le prossime elezioni Amministrative. Già nei giorni scorsi il primo cittadino di Badalucco, Matteo Orengo, ha lanciato un appello affinchè gli aventi diritto vadano a votare per raggiungere il quorum (40% +1) ed evitare il commissariamento.

Tra questi c’è anche Ceriana, dove il Sindaco Maurizio Caviglia chiede ai suoi compaesani di andare a votare: “Anche noi siamo una lista unica e mi auguro che i cittadini vadano alle urne, perché sarebbe un peccato lasciare il paese nelle mani di un commissario che potrebbe fare solo l’ordinaria amministrazione. Capisco che ci sia un po’ di indifferenza per la politica – prosegue Caviglia - ma, se dovesse arrivare un commissario tutto rimarrebbe fermo”.

Ritiene che ci possa essere la possibilità che non si raggiunga il quorum? “Problemi non dovrebbero essercene perché penso che la gente abbia apprezzato quanto fatto in questi anni. Ma capiamo che il cittadino possa perdere la fiducia nelle istituzioni. Anche se so che c’è qualcuno che rema contro, penso che alla fine si arriverà regolarmente al quorum. Non è facile accontentare tutti ma la gente deve capire che non si può sempre dire di si. Alcune scelte sono obbligate, altre si fanno quando è necessario. Sono comunque fiducioso, anche in funzione del fatto che la nostra Amministrazione ha sempre cercato di fare il bene del paese. Anche quando abbiamo lavorato alla siccità, senza dimenticare i periodi del Covid e in occasione delle alluvioni”.

Per Caviglia è stato il primo mandato: “E’ stata la mia prima esperienza da sindaco, dopo 30 anni di reggenza dell’amica Bruna Rebaudo, ma penso che tutto sommato ce la siamo cavata bene. Mi auguro davvero che i cittadini vadano a votare”.

E infine la classica domanda, quanto è difficile fare il sindaco in un piccolo paese? “E’ difficilissimo e, forse, da fuori nessuno può capire. E’ una responsabilità enorme e il lavoro è molto più difficile di una grande città. A volte sia io che gli Assessori e i consiglieri abbiamo lavorato alla pulizia delle strade e spesso mi occupo di attaccare i manifesti per le comunicazioni ai cittadini. Tutti i residenti hanno il mio cellulare e, se hanno bisogno, mi chiamano a qualsiasi ora. Ma è giusto così perché il paese deve essere unito per raggiungere il risultato finale”.

L’ultimo appuntamento elettorale con la presentazione della lista di Maurizio Caviglia è per domani alle 17.30 nei locali di ‘sotto piazza’.