Speciale weekend: un inizio giugno all’insegna della cultura, dei fiori e delle passeggiate

Questo fine settimana nella nostra provincia ce n’è veramente per tutti i gusti anche per i più esigenti e abbracciano tutto il territorio. Uno su tutti è la 23ª edizione del ‘Festival della cultura mediterranea’.

Dopo Gerry Scotti, Lorenzo Beccati e Giobbe Covatta sono attesi ancora superospiti alla Fiera del Libro di Imperia in programma fino a domani nel capoluogo di provincia. Il leit motiv dell’appuntamento di quest’anno è ‘Fatti e parole: le relazioni pericolose’. Il programma dell’evento, che si tiene in via Cascione e via XX Settembre, oggi alle 17 prevede l’incontro con la giornalista Carmen Lasorella Vera che presenterà il suo libro ‘E gli schiavi del terzo millennio’; alle 17.45 protagonista della seconda giornata sarà Gino Paoli con ‘Cosa farò da grande. I miei primi novantanni’ . Il cantautore genovese sarà intervistato da Jacopo Tomatis. Domani, domenica 2 giugno, arriveranno alle 17.15 Stefano Zecchi con il libro ‘In nome dell'amore’, alle 18 la cantautrice Laura Valente (mamma della stella nascente della canzone italiana Angelina Mango) presenterà ‘Mango: tutte le poesie’ con dialoghi e letture a cura di Claudio Pozzani. Introdurrà Stefano Senordi e, quest’ultimo, sarà protagonista anche dell’incontro alle 18.30 con il suo libro ‘La musica è un lampo’. Tutti gli incontri si terranno nell’Isola Mediterranea.

L’evento letterario da sempre rappresenta una buona opportunità per Imperia e gli imperiesi per scoprire le ultime novità letterarie e partecipare a dibattiti e incontri con gli autori. Immancabile la partecipazione delle case editrici e l’esposizione di migliaia di libri. Oltre alle presentazioni dei libri, la Fiera del Libro di Imperia offre un ricco programma di eventi, tra cui dibattiti, incontri con gli autori, caffè letterari e presentazioni (scaricare la brochure a questo link). Per leggere il programma di oggi cliccare QUI, per quello di domani QUI e per leggere le presentazioni dell’Oasi del Gusto cliccare QUI.



Ma questo weekend a farla da padrone sono anche le infiorate del Corpus Domini. Le più conosciute si potranno ammirare a Imperia, Diano Marina città e nella frazione di Diano Calderina e a Diano Castello.

Imperia ospiterà l’Infiorata di via Carducci, un’iniziativa molto attesa in città, con una distesa di migliaia di petali di fiori, sia freschi che secchi, ma anche rami, foglie e fondi di caffè che richiede almeno tre mesi di lavoro. Per tutte le giornate di sabato e domenica (e per tutta la notte tra sabato e domenica) decine di volontari prepareranno i cosiddetti ‘quadri’, il tappeto multicolore di fiori e petali sul quale, come tradizione, non può passare nessuno se non dopo il transito della processione. Quadri che saranno visibili poi fino a domenica sera.

L'infiorata del Corpus Domini di Diano Marina rallegra e colora le strade della cittadina per celebrare una tradizione antica. Durante la notte della vigilia del Corpus Domini vengono realizzate bellissime composizioni floreali che ricoprono la pavimentazione di alcune strade e piazze cittadine, i fiori si trasformano in grandi opere d’arte.

La sera e la notte precedente il Corpus Domini, i disegni dei soggetti vengono tracciati con gessi sul manto stradale e i diversi campi di colore vengono separati con terriccio per evidenziarli meglio. Successivamente i petali colorati vengono posizionati con cura. Il tappeto floreale copre tutto il manto stradale nella piazza del Comune (piazza Martiri della Libertà) fino all’incrocio con Via Cavour e in Via Genala fino all’incrocio con Via Genova, creando uno spettacolo meraviglioso alle prime luci dell’alba. Questo manto coloratissimo si estende per circa duemila metri quadrati lungo le vie del centro, rappresentando figure religiose ed eucaristiche impiegando più di un milione di petali colorati. I lavori, iniziati nel tardo pomeriggio di oggi, si concluderanno alle prime luci dell’alba di domenica.

La giornata inizierà alle 10.00 di domenica 2 giugno con la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate. Oltre all’Infiorata principale, una versione ridotta viene realizzata anche nella frazione di Diano Calderina, sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo, con una processione alle ore 18.00 nelle vie del borgo.



Quella di Diano Castello è una tradizione recuperata negli ultimi anni, e ormai consolidata, grazie all'impegno di un gruppo di volontari per rivitalizzare il bellissimo borgo, ora riconosciuto come fra ‘I più belli d’Italia’, e diffondere la conoscenza del paese. La manifestazione si svilupperà nelle vie del centro storico con un tappeto fiorito ininterrotto completamente decorato da una miriade di veri e coloratissimi petali di rose, bouganvilles e altri materiali colorati. Gli allestimenti floreali avranno inizio alle 15.00 e, grazie alla grande partecipazione di tantissimi volontari, proseguirà per tutto il pomeriggio. Alle 20.00 sarà celebrata la S. Messa nella Chiesa Parrocchiale a cui seguirà la Processione su tutto il percorso.



Due sono le esposizioni che val la pena visitare. Una è stata inaugurata nei giorni scorsi nella Sala Incontri del Teatro Ariston. ‘La scatola del cinema’ è il titolo della mostra dedicata al cinema, con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. È visitabile sino al 30 giugno 2024, con orario di apertura 10-12, 17-21:30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina, ingresso libero.

Oggi e domani si svolgerà ad Ospedaletti la terza edizione del Concorso Floreale organizzato dalle 'Ragazze del Descu Spiaretè'. L'esposizione quest'anno saranno realizzate sul tema ‘L'Italia - Arte, cultura, tradizioni’ e sarà ospitata nel centro culturale polivalente La Piccola (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta. L'inaugurazione e l'apertura al pubblico per ammirare le opere create è prevista alle ore 16 di oggi. Mentre dalle 10 alle 18 del giorno dopo, domenica 2 giugno, l'esposizione delle opere floreali resterà aperta e disponibile, sempre con ingresso libero.



Per gli amanti delle camminate oggi ad Imperia è prevista un'escursione alla scoperta di Montegrazie, frazione immersa tra gli ulivi e le suggestive chiese dell'entroterra. Alle ore 9.00 il ritrovo è fissato presso il Santuario di Nostra Signora delle Grazie (280 m). La giornata avrà inizio con una visita guidata al Santuario durante la quale si potranno ammirare affreschi di pregio e testimonianze di fede dei pellegrini. Terminata la visita, il trekking partirà verso il paese, raggiungendo come tappa la chiesa parrocchiale della S.S. Annunziata, in stile barocco. Il trekking proseguirà fino alla graziosa chiesetta di Sant'Anna (450m), un edificio religioso di origine tardo-medievale, ora in stato di semi abbandono. Dopo una breve sosta, il gruppo farà ritorno al Santuario, seguendo lo stesso sentiero immerso tra gli ulivi. La durata complessiva della passeggiata è di circa tre ore. L'evento è gratuito e aperto a tutti i cittadini e visitatori. Per informazioni contattare il numero 347 9433259.

Spazio ancora a due passeggiate. ‘Il Giorno delle Mura’ è il titolo del service culturale organizzato per oggi, sabato 1 giugno, dal Lions Club di Ventimiglia, con partenza da Porta Marina alle ore 9.30, 10.00 e 10.30 (tre turni). Soci lions ed esperti di storia locale condurranno cittadini e turisti alla conoscenza di angoli poco noti della città medievale e delle sue ricchezza artistiche. La visita sarà affiancata da attori e studenti con scene storiche e schede di approfondimento, con la presenza di sbandieratori e balestrieri in costume. Sarà possibile completare la visita con il Museo Archeologico Rossi con sede al Forte della Annunziata. L'iniziativa è mirata a raccogliere fondi per la Banca degli Occhi Lions di Genova, struttura di eccellenza per il trapianto gratuito delle cornee.



Per gli ‘Itinerari di Letteratura 2024’, domani, con partenza alle 9.15 davanti al Comune di San Biagio della Cima, partirà il trekking sui luoghi di Francesco Biamonti accompagnato da letture tratte dai suoi libri. E' necessario munirsi di scarpe da trekking e borraccia d'acqua. Durata circa tre ore e dislivello di 200 metri.



Concludiamo il nostro vademecum segnalandovi altri due eventi.



A Pigna, paese dell’entroterra, dalle 11.00 alle 18.00 di oggi, si terrà la 3ª edizione della Giornata della Cultura Artigiana. Si potrà scoprire come si fanno i saponi, accessori, gioielli e altri oggetti con materiali riciclati, come si utilizza l'uncinetto. Si potrà imparare a costruire un gioco della tradizione popolare, il grande Giovanni (in legno o cartone vegetale), con il maestro Raffaele e divertirvi con il suo Spin Art Giracolore. Si parlerà del mondo delle api, della distillazione della lavanda, del bonsai, dei contadini con i loro prodotti del territorio. Previsti inoltre laboratori per adulti e bambini. E si potranno visitare il centro storico, il museo etnografico e due antichi forni cooperativi, con l'aiuto di una guida.



Domani ritorna ‘I Seraporte’, la festa che da oltre cent’anni si svolge a Chiusavecchia: street food con pan fritto, frittelle e carne alla brace e Rostelle, il pane del contadino e lasagne. Birra artigianale, vino locale e gin. Come una volta alla fiera troveranno posto mucche, canarini, galline e piccoli volatili; piante per l’orto e aromatiche, frutta e verdura, attrezzi da lavoro, formaggi di pecora e mucca, olio extravergine, prodotti locali, miele, noci, nocciole e salumi. Un reparto è dedicato a creazioni artigianali e di sartoria, bijoux, profumatori e composizioni di fiori, incensi, lampade di sale e turche. Abbigliamento ed accessori. Grande attenzione anche ai più piccoli con un maxi gonfiabile, pesca con le paperelle, bolle giganti e alle 16 Magic Show con il teatro dei Mille Colori. Non poteva mancare la musica con una postazione davanti al Comune che diffonderà musica latino americana a partire dalle 12.30 e a seguire dalle 15.00 l’appuntamento è con la musica dal vivo a cura di Beatrice & Serena.



Da non dimenticare la Festa della Repubblica in programma domani, domenica 2 giugno, con manifestazioni previste in tutta la provincia. Per sapere dove e quando si svolgeranno consultare la nostra Agenda Manifestazioni



Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni

