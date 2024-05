Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando si è recato ieri in visita al Sanremo Rugby.

Sotto la lente l’attività delle società sportive in città, che svolgono un importantissimo servizio pubblico alla collettività fatto di benessere e formazione per ogni fascia d’età, oltre ad essere un volano per il turismo.

Insieme a Gianni Rolando erano presenti i candidati al consiglio comunale di FdI Ethel Moreno e Antonino Consiglio.