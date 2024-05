Scuola: gita di fine anno per il nido d'infanzia 'La Nuvola' ai giardini Lowe di Bordighera (Foto)

Gita di fine anno educativo per il Nido d'Infanzia comunale "La Nuvola", gestito della Coop Nuova Assistenza di Novara. Le famiglie, i bambini e tutta l’equipe del Nido si sono ritrovati a Bordighera nel suggestivo parco pubblico dei Giardini Lowe.

Dopo una bella carica a base di focaccia e succo di frutta, grandi e piccoli si sono divisi in squadre per affrontare la grande sfida in una entusiasmante “Caccia al Tesoro”: parola d’ordine “divertimento”. Diversi gli indizi da trovare e quattro le prove da superare: riconoscere il dettaglio di una foto del proprio figlio, fare canestro con le pigne, travasare con l’aiuto di un paio di pinze i tappi di sughero del proprio colore, trovare nella natura i colori assegnati.

Dopo aver superato tutte le prove, i partecipanti hanno ricevuto in premio un simpatico Puzzle da assemblare, il quale, una volta completato, riportava una frase tratta dal libro “Giorno per Giorno” che porta avanti la programmazione educativa di quest’anno al Nido. Terminata la Caccia al Tesoro, i bambini hanno continuato a giocare liberamente attrezzati di gessetti colorati, palloni, bolle di sapone fino all’ora di pranzo, per il quale si è organizzato un delizioso pic-nic nella bellissima oasi verde, circondati da suggestivi ulivi secolari.