Claudio Littardi e Alessandro Giacobbe il 6 giugno a Monaco per il loro libro 'Gartenflora'

Giovedì 6 giugno alle 18:30, alla Sala F della Maison des Associations, di Montecarlo, Claudio Littardi (ex dirigente in Comune a Sanremo) e Alessandro Giacobbe (storico), presenteranno il libro ‘Gartenflora - La lente del Barone von Hüttner sui giardini di Sanremo durante la Belle Époque’.

L’evento, che chiude la stagione Inverno-Primavera 2024, è organizzato dall’Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero della Riviera Italo-Francese e si svolge sotto il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Monaco. Gli autori saranno presentati da Domenico Managò, scrittore e musicologo.

Nella lettura di ‘Gartenflora’ c’è una Sanremo meravigliosa, cosmopolita, proiettata nel futuro e vista attraverso gli occhi dei viaggiatori tedeschi di fine Ottocento. Il prof. W. Horstel descrive la riviera di Ponente come la più bella regione d’Italia, dove le palme hanno il loro regno, un vero pezzo d’Africa, quasi fossero state trasportate da mani magiche, e Sanremo, la città italiana più tedesca. In occasione del congresso internazionale di botanica, a Genova del 1892, l'emerito Professor Émile Sauvaigo annotava che: “A Sanremo un grande appassionato, il barone von Hüttner, ha riunito nella sua elegante proprietà del Berigo le specie più preziose e suscettibili di essere acclimatate in questa regione”.

Attraverso le pagine scritte dal barone von Hüttner, ‘Gartenflora’ fornisce anche una grande quantità d’informazioni utili per gli ospiti della stazione climatico-balneare di San Remo di fine Ottocento, ma anche per tutti gli amanti della natura e del giardinaggio. L’evento, coordinato dal Presidente dell’OdP-TRIF, l’Architetto Italo Muratore, si chiuderà come sempre con un momento conviviale e con la degustazione dei preziosi vini della Cantina Cossetti 1891 e di prodotti DeCo della Riviera Ligure.