Ventimiglia, il liceo Aprosio inaugura la "Petite bibliothèque" (Foto e video)

Un sala di lettura in lingua francese a disposizione degli studenti del liceo Aprosio di Ventimiglia. La "Petite bibliothèque" è stata inaugurata ufficialmente oggi pomeriggio alla presenza di autorità civili, studenti, docenti e del console onorario di Francia Luca Fucini.

Un'iniziativa resa possibile grazie all'impegno della professoressa Giulia Modena e di 24 studenti dell'istituto Aprosio in collaborazione con la sede ventimigliese dell'Alliance Française. "Un progetto realizzato da un gruppo di ventiquattro ragazzi che si sono davvero spesi in questa iniziativa che è iniziata a settembre ma che in realtà le sue radici sono molto più antiche" - fa sapere la professoressa Giulia Modena - "Sono ragazzi provenienti da quattro classi diversi, tre terze e una quarta, di diversi indirizzi del nostro liceo. Hanno lavorato con grandissimo entusiasmo, partecipazione e armonia. Sono stati capaci di credere in un progetto e portarlo a termine iniziando dalla base. Hanno preso una nicchia della nostra scuola che al momento era inutilizzata e l'hanno pulita, sistemata e hanno catalogato e digitalizzato il materiale. La biblioteca ha più di 3mila volumi cartacei che abbiamo raccolto tramite donazioni e acquisti. La biblioteca ha anche una parte digitale, stiamo raccogliendo attraverso una cernita sul web dei romanzi, saggi, testi e al momento ne abbiamo 1700. Riusciamo a coprire sia narrativa che saggistica, abbiamo tanti testi storici, artistici, letterari e libri per bambini. Devo assolutamente ringraziare la dirigente perché dal primo momento in cui sono arrivata in questa scuola ha sempre creduto in me e mi ha dato molta fiducia e il professor Perotto perché senza il suo aiuto e il suo supporto sicuramente non avremo potuto realizzare questo progetto che ha un grandissimo significato per me, per i ragazzi e per la nostra scuola".

"E' bello vedere dei giovani che hanno la voglia di imparare il francese e di collaborare sempre con la nostra vicina comunità di Mentone" - dice il console onorario di Francia Luca Fucini - "Appena la professoressa Modena mi ha parlato di questa iniziativa mi sono fatto in quattro perché questa venisse realizzata. E' necessario, non solo qui a Ventimiglia, in tutta la provincia di Imperia poter collaborare e sempre più intensificare quello che è il bilinguismo. Questa è la nostra visione futura che sarà quella di favorire i comuni frontalieri di Mentone fino a Sanremo costituendo una sorte di regione amministrativa chiamato 'groupement européen de coopération transfrontalière'. Tutto questo coinvolgerà l'aspetto educazione, sanità e trasporti di cui la provincia di Imperia ha assolutamente bisogno. Ventimiglia è il nostro fronte particolare estremamente importante. Un ringraziamento va all'amministrazione di Ventimiglia che è sempre presente in tutti i contatti transfrontalieri. La "Petite bibliothèque" rientra in questo concetto di intensificazione dei rapporti che devono portare a un bilinguismo e allo sviluppo di questa regione sempre visto in un'ottica di pace. Continuiamo, perciò, questo nostro idilliaco rapporto".

Per l'occasione, nell'auditorium del liceo, è stato presentato il progetto e poi è andato in scena uno spettacolo teatrale dal titolo 'Quattro omaggi alla lettura'. Infine, tutti i presenti, divisi in gruppi di massimo trenta persone, hanno potuto visitare e ammirare la nuova biblioteca. "Abbiamo pensato di omaggiare questo giorno con un piccolo spettacolo totalmente autoprodotto nel corso del mese di maggio" - spiega la professoressa Giulia Modena - "Abbiamo creato tutto insieme, i ragazzi fanno parte del processo creativo alla base di questo spettacolo che si chiama 'Quattro omaggi alla lettura'. Ci sono quattro parti, i testi, i brani e i personaggi citati sono tutti in qualche modo presenti nella nostra 'Petite bibliothèque'. I ragazzi accompagneranno i presenti alla visita della sala".