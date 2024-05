Sanremo: ritardi nella demolizione dell'ecomostro di Portosole, Artioli "Annunci più volte smentiti"

“E’ stato nuovamente rinviato a data da destinarsi per problemi, manco a dirlo, burocratici l’abbattimento del cosiddetto ‘ecomostro’ di Portosole a Sanremo. Da almeno due anni, ciclicamente, il Sindaco Biancheri annuncia, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Donzella, l’avvio dell’intervento di demolizione, che puntualmente non parte”. Interviene in questo modo Andrea Artioli, candidato alle prossime elezioni nella lista di Forza Italia.

“Non entro nel merito delle ragioni – prosegue - dei continui ripetuti differimenti ma mi limito a sottolineare che non bisogna vendere la pelle dell’orso prima di averlo catturato. Si tratta purtroppo dell’ennesima brutta figura, dell’ennesimo annuncio di un intervento a cui non seguono i fatti, dell’ennesima promessa non mantenuta. Non basta annunciare in consiglio comunale di effettuare un intervento per dare per acquisito un risultato, come fatto nel libercolo, pagato dai contribuenti, con cui Biancheri ha magnificato I risultati del suo ultimo mandato, appunto solo annunciati e non realizzati”.

“Purtroppo l’amministrazione Biancheri – va avanti Artioli - la cui giunta intera è ricandidata a sostegno di Mager, non si è dimostrata all’altezza della città e non è riuscita a portare quei risultati di cui Sanremo ha bisogno. L’avanzo di amministrazione che è stato lasciato, di cui 5 milioni di extragettito del Casinó e 10 di mancate spese rispetto agli impegni preventivati, è la dimostrazione che mentre il presidente del Casinó ha bene operato, viceversa la giunta di Biancheri non ha saputo nemmeno spendere in manutenzioni, sussidi, interventi, pulizia e lavori pubblici, quanto aveva preventivato di fare. Dubito fortemente che gli assessori uscenti possano riuscirci laddove rieletti assieme a Mager”.

“Io ritengo – termina Artioli - sia viceversa giunto il momento di dare alla città un sindaco che abbia quelle capacità pratiche e quelle conoscenze tecniche necessarie a finalizzare i progetti, per evitare che le opere annunciate rimangano tali, garantendo la realizzazione di tutti gli interventi di cui Sanremo ha bisogno. Per questo Gianni Rolando è il candidato che più merita di essere chiamato al governo della città”.