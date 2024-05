L'Assessore Regionale Marco Scajola a Borgomaro per la consegna della Bandiera Verde alla scuola primaria

L'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola ha partecipato questa mattina alla consegna della bandiera verde agli studenti della scuola primaria di Borgomaro, facente parte dell'Istituto Comprensivo Pieve di Teco-Pontedassio. Il riconoscimento è frutto di un progetto 'Eco-Schools' di sostenibilità ambientale denominato 'Recupera, ricicla, riusa...' che ha visto il coinvolgimento di oltre 50 alunni e di 14 insegnanti.

L'obiettivo, centrato, è stato quello di dare nuova vita a possibili rifiuti, come contenitori di plastica e carta, attraverso un ciclo virtuoso.

"Un progetto di sostenibilità ambientale davvero interessante- afferma l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. La bandiera verde è il giusto riconoscimento per l'impegno profuso dai giovani studenti di Borgomaro e dai loro insegnanti. Partire fin dall'infanzia con buone pratiche, come quelle promosse da 'Eco-Schools', rientra appieno nelle politiche formative perseguite da Regione Liguria. In questo settore stiamo facendo un lavoro senza precedenti grazie alle risorse del Fondo sociale europeo e siamo pronti a sostenere nuovi progetti dalla costa all'entroterra come recentemente fatto con l'iniziativa dedicata alle lingue straniere portata avanti dallo stesso Istituto Comprensivo di Pieve di Teco-Pontedassio al quale rivolgo i miei complimenti per la grande attività svolta"