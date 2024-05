Gianni Rolando celebra la Giornata degli Operatori Socio-Sanitari: "Un ringraziamento agli eroi silenziosi del nostro sistema sanitario"

“Oggi, in occasione della Giornata degli Operatori Socio-Sanitari (OSS), desidero esprimere il mio più profondo e sentito ringraziamento a tutti gli OSS che, con dedizione e professionalità, operano nelle case di riposo, negli ospedali, nelle cliniche e assistono i malati a domicilio". Così in una nota il candidato a sindaco di Sanremo, Gianni Rolando.

"Gli Operatori Socio-Sanitari - afferma il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando - costituiscono una risorsa inestimabile per il nostro sistema sanitario, offrendo supporto essenziale e cure compassionevoli ai nostri cittadini, spesso in momenti di grande vulnerabilità. La loro attività quotidiana contribuisce significativamente al benessere e alla qualità della vita delle persone assistite, rappresentando un pilastro fondamentale della nostra società".

"Il loro impegno instancabile, la loro competenza e la loro passione meritano il riconoscimento e la gratitudine di tutta la comunità. In questa giornata speciale, voglio ribadire il mio apprezzamento e la mia ammirazione per il lavoro prezioso che svolgono ogni giorno. Grazie, OSS - conclude Rolando -, per il vostro contributo essenziale e per il vostro spirito di servizio. Siete gli eroi silenziosi che rendono possibile un'assistenza sanitaria di qualità per tutti.”