Fellegara: "Dal sostegno alle imprese, alla sicurezza sul lavoro, non tralasciando la formazione: una visione a 360°"

Sanremo è nota per le sue piccole e medie imprese in settori chiave come il turismo, l'agricoltura, la floricoltura, l'edilizia, i servizi e il terzo settore. Tuttavia, il mercato del lavoro locale affronta sfide strutturali significative. “Tra il 2022 e il primo trimestre del 2023, la Provincia di Imperia, dove Sanremo ha la maggiore popolazione, ha registrato il più basso livello di occupazione (62,1%) e il più alto tasso di disoccupazione (9,2%) in Liguria”, evidenzia Fulvio Fellegara, candidato sindaco di Sanremo per il centro sinistra.

Il programma di Fellegara affronta diverse questioni. In primo luogo, propone di destagionalizzare l'offerta turistica per aumentare la permanenza media dei visitatori e migliorare la qualità e la stabilità delle nuove assunzioni. Trasformare Sanremo in una città di eventi continui, creando un calendario ricco di manifestazioni culturali, sportive e di intrattenimento per attrarre turisti tutto l'anno. “Il Festival dovrebbe diventare un’opportunità per i lavoratori di oggi e per i lavoratori del domani, e anche un’occasione didattica per chi è desideroso di entrare nel mondo dello spettacolo a vario titolo”.

Fellegara riconosce l'importanza della formazione per migliorare le prospettive occupazionali dei giovani. Propone accordi con istituti professionali e università per offrire percorsi formativi e stage che preparino i giovani al mercato del lavoro locale, e incentivare la collaborazione con realtà nazionali e internazionali per arricchire l'offerta formativa.

Per supportare le piccole e medie imprese, è altresì importante promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e allo sviluppo, valorizzando le eccellenze locali e potenziando le infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la qualità dei servizi.