Elezioni Sanremo, Mager a San Lorenzo e Rio Massè per rilevare diverse segnalazioni su cui intervenire una volta eletti

Prezioso incontro del candidato Sindaco della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager, insieme ai candidati Ester Moscato e Alessandro Sindoni (Anima), con diverse famiglie della zona di San Lorenzo e Rio Massè. Si è parlato della criticità degli asfalti (pratica già avviata, al momento non ancora perfezionata) e degli sfalci che non vengono mai eseguiti.

È stato affrontato il discorso dell'edificio che un tempo ospitava le scuole, oggi abitato da alcune famiglie ucraine. L'idea degli abitanti della zona è di destinarlo in futuro a centro incontri e ricreativo, sia per i giovani che per gli anziani.

Si è poi discusso di alcune criticità del servizio di raccolta rifiuti, con particolare riferimento - come spesso accade nelle zone collinari - alla problematica degli abbandoni e alle modalità per evitarli o eventualmente reprimerli.

"Ci sono, come spesso accade - hanno sottolineato Mager, Moscato e Sindoni - diverse segnalazioni cui dovremo far fronte rapidamente una volta eletti, e altre che richiederanno più tempo. Come sempre ci siamo impegnati a fare tutto quanto necessario per avere un confronto continuo e risolvere il maggior numero possibile di emergenze, in accordo con le persone che abitano il quartiere".