Elezioni Sanremo: Erica Martini "La mia prima campagna elettorale, un momento di condivisione con le persone"

“Ad ormai una decina di giorni dal momento del giudizio, quando cioè la famosa ‘matita’ sarà completamente nelle mani degli elettori, mi piace sottolineare come uno degli aspetti più piacevoli ed interessanti di questa mia prima campagna elettorale sia proprio il contatto diretto con le persone”.

Interviene così Erica Martini, candidato a sindaco di ‘Indipendenza!’, che prosegue: “Posso così portare i valori della mia vita mettendo come priorità l’ascolto. In questi ultimi giorni ho infatti avuto modo di incontrare in particolare le comunità sudamericane, islamiche, peruviane, rumene e russe, così come i residenti nelle zone più collinari della nostra città. Oltre all’illustrazione del mio programma ho avuto così la possibilità di raccogliere le istanze di chi ha lamentato soprattutto la diversa attenzione tra il ‘centro’ e la ‘periferia’. Penso che il Comune debba essere la casa di tutti coloro che vivono la città ed il sindaco non debba mai perdere il contatto con la sua Comunità".

“A questo proposito – termina Erica Martini - invito tutti al ‘gazebo-banchetto’, al quale sarò presente, domani dalle 10 alle 18 in Piazza Colombo (zona fontane)”.