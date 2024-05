Elezioni Sanremo, Daniele Ventimiglia (Lega): “La strada mulattiera San Lorenzo è pericolosa”

Daniele Ventimiglia, capogruppo in consiglio comunale a Sanremo e candidato della Lega in sostegno di Gianni Rolando sindaco, ha espresso forte disappunto riguardo alla situazione pericolosa in cui versa la Strada Mulattiera San Lorenzo.

"La strada Mulattiera San Lorenzo è trascurata e pericolosa. In alcuni punti è priva di guard rail, mentre in altri sono presenti buche molto profonde, rischiose per tutta l'utenza. L’amministrazione Biancheri non ha mai provveduto a effettuare le opportune e doverose manutenzioni", afferma Ventimiglia.

La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta per la Lega, per questo fari puntati sulla mancanza di interventi sulla Strada Mulattiera San Lorenzo, che rappresenta un grave rischio per tutti coloro che la percorrono. “Una negligenza dell'attuale amministrazione che ha portato a una situazione inaccettabile - prosegue Ventimiglia - e che richiede un intervento immediato”.

"In caso di elezione, mi impegno personalmente a mettere definitivamente la parola fine alla trascuratezza di questa strada. La sicurezza dei cittadini non può essere messa in secondo piano, ed è necessario agire tempestivamente per garantire strade sicure e ben manutenute per tutti," conclude Daniele Ventimiglia.