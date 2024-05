Elezioni, Sanremo al centro 'bacchetta' Artioli: "Critica opere avviate ma rappresenta partiti che non hanno mai fatto nulla per la città"

"Leggiamo l'intervento del candidato Artioli sui lavori di Portosole e non possiamo che rilevare che in politica e in amministrazione, come nella vita, c'è chi fa e affronta ogni giorno le tante sfide che si trova davanti, e chi non fa nulla, non ha mai fatto nulla per la collettività quando chiamato ad amministrare, ma è bravissimo a criticare sempre il lavoro degli altri. Artioli, membro di Forza Italia in politica con scarsi risultati da una ventina d'anni, appartiene indubbiamente a questo secondo gruppo", così in una nota la lista Sanremo al centro.

"Criticare l'amministrazione per un presunto ritardo di alcune settimane su un'opera che era ferma e attesa da quasi 25 anni è già di per sé un qualcosa di ridicolo, soprattutto considerando l'enorme impegno profuso negli anni dall'amministrazione e dagli uffici per arrivare al via dei lavori per l'abbattimento del cosiddetto “ecomostro” di Portosole (con il complesso e articolato cantiere già approntato). Ma criticare per un'attesa che non dipende neanche da amministrazione comunale e uffici (che hanno espletato nei tempi tutti i passaggi burocratici previsti) ma da formalità burocratiche legate ad enti sovracomunali, è qualcosa di comico. Criticare l'amministrazione Biancheri perché lascia in eredità alla amministrazione ben 15 milioni di “tesoretto” e non un buco di bilancio di 8 milioni come fece l'amministrazione Zoccarato con i partiti di cui fa parte Artioli, è qualcosa che si commenta da sé. Ma farlo senza neanche sapere che di quei 15 milioni avanzati solo 2 potevano essere effettivamente spesi, su un bilancio complessivo di circa 160 milioni e a fronte dei 45 milioni di PNRR ottenuti, dà onestamente la misura dell'inconsistenza della critica di Artioli".

"Non vogliamo qui elencare tutti i risultati raggiunti e le opere realizzate dall'amministrazione Biancheri in questi anni. Crediamo che il lavoro fatto e programmato sia un dato consolidato, come lo è il fatto che questa amministrazione lascia oltre 200 milioni di investimenti in corso d'opera a beneficio della prossima amministrazione, qualunque essa sia, benché Artioli continui a disconoscerlo".

"Nel frattempo, rinnoviamo invece l'appello ad Artioli, conclude la nota di Sanremo al Centro, come già fatto diverse volte dai banchi del consiglio comunale, a farci l'elenco delle straordinarie imprese e dei grandi risultati ottenuti dal centrodestra partitico tra il 2009 e il 2014 quando ha amministrato Sanremo. Così da avere un metro di paragone, che peraltro i sanremesi hanno ben chiaro".