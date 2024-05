Elezioni: attività amministrativa 2009/2014, la replica di Andrea Artioli a 'Sanremo al Centro'

"Non è nel mio carattere entrare in polemica ma l’educazione mi insegna a rispondere alle domande che mi vengono poste e quindi, dato che Sanremo al Centro ha mandato una nota, di cui non si riporta la firma nell’articolo ma di cui ho apprezzato il garbo e la grazia , con cui mi chiede personalmente conto di cosa sia stato fatto dall’amministrazione di centrodestra fra il 2009 e il 2014 (assessori Solerio, Bellini, Il Grande) posso rispondergli che hanno sbagliato interlocutore e di rivolgersi a chi ha amministrato la città in quegli anni, ovvero all’ex Sindaco Maurizio Zoccarato, che sono certo gli risponderà con affetto". Ad intervenire è Andrea Artoili, Consigliere comunale di Forza Italia e candidato per il rinnovo del consiglio comunale di Sanremo.



"Infatti in quel periodo io non facevo parte dell’amministrazione comunale e non sono in grado pertanto di rispondere in modo puntuale come Zoccarato invece saprà certamente fare. Da cittadino e osservatore delle vicende comunali posso però rispondere su cosa non è stato fatto fra il 2009 e il 2014.

In particolare:

1) non è stata venduta Casa Serena;

2) non è stata privatizzata Rivieracqua;

3) non sono stati abbattuti gli alberi in via Borea; 4) non è stato svenduto l’ex Tribunale;

5) non sono stati smobilitati i reparti dell’ospedale;

6) non è stato progettato di abbattere gli alberi del giardino Regina Elena;

7) non è stato progettato di fare una discarica deviando il torrente Val d’Olivi;

8) Non è stata ipotizzata la concessione a privati per 64 anni del porto comunale;

9) non è stata omessa la manutenzione delle strade:;

10) non sono state spostate le scuole in una zona industriale;

Posso inoltre dire agli amici di Sanremo al Centro , avendo in cinque anni di opposizione in consiglio comunale alla loro amministrazione Biancheri svolto più di 260 interpellanze e presentato decine di ordini del giorno, cosa verrà fatto , che non è stato fatto da loro, con la vittoria che auspico di Gianni Rolando Sindaco:

A) si avrà cura del verde verde pubblico;

B) si introdurrà un sistema di raccolta differenziata che non preveda più l’abbandono della spazzatura per le vie cittadine;

C) verrà effettuata la manutenzione di strade e asfalti;

D) verrà rinegoziata la convenzione con Rai;

E) verranno realizzate e portate a termine le opere non avviate e/o non concluse;

F) verrà data attenzione a tutti i quartieri e alle frazioni;

G) verrà attuata una politica di aiuto e sostegno a chi è in difficoltà;

H) Si intraprenderà ogni azione per mantenere pubblico il servizio idrico integrato assicurando anche il ripristino del sistema fognario cittadino;

I) in ultimo verrà assicurato un dialogo continuo con la cittadinanza e nessuno si porrà su un piedistallo come altri in precedenza, che aristocraticamente si autodefiniscono i migliori, hanno fatto".