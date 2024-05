Elezioni Amministrative: grande successo di cittadini al confronto di Confcommercio tra i candidati

Ha riscosso grande successo, con un forte richiamo di pubblico, il confronto fra i candidati a sindaco di Ospedaletti, organizzato nella serata di ieri, all’Anfiteatro di Pian d’Asché. Ad assistere al dibattito, a tratti anche acceso, gestito dal direttore della Confcommercio della Provincia di Imperia Luca Erba, erano presenti 250 persone, che, come i candidati, hanno apprezzato il format del confronto all’americana, che per Ospedaletti ha rappresentato una vera novità.

Sottolinea il Delegato Confcommercio di Ospedaletti Luigi Giuliani: “A Ospedaletti, la Confcommercio rappresenta 35 aziende, che, unite alle 400 di Sanremo, formano un importante tessuto commerciale. Ancora una volta la Confcommercio ha dimostrato una presenza concreta e fattiva nel territorio, ponendosi come riferimento non solo per il mondo commerciale e fissando le basi per proseguire quello che dovrà essere il futuro rapporto con l’Amministrazione comunale di Ospedaletti, che i cittadini sceglieranno di eleggere. Con questa iniziativa, riteniamo che la Confcommercio abbia ancora una volta svolto un’importante funzione di servizio pubblico nei confronti della collettività”.