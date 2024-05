In Piazza Colombo a Sanremo il progetto "Guida bene, guida sicuro!" per insegnare ai bambini il corretto atteggiamento da tenere sulla strada (Foto)

Dopo l’avvio in forma sperimentale nel 2022/2023, nell’anno scolastico in corso è stato riproposto il Progetto Sicurezza in moto denominato “Guido bene, guido sicuro!” che il Comando Polizia Locale di Sanremo ha organizzato per gli alunni di tre istituti superiori della Città: Liceo Statale G.D. Cassini, I.I.S. Cristoforo Colombo, I.I.S. Ruffini–Aicardi, sede di Valle Armea.

Novità assoluta è il format “For Kids”: è stata ideata un’integrazione del progetto “Guido bene, guido sicuro!” con l’attivazione di una modalità dedicata ai bambini delle scuole primarie.

L’anteprima del nuovo progetto si è svolta mercoledì 29 maggio dalle ore 9.30 sul solettone di piazza Colombo, dove verrà allestito un percorso stradale dedicato agli alunni di alcune classi di quinta elementare che, dopo aver analizzato segnali stradali, corretti comportamenti di guida e regole di sicurezza, monteranno alla guida di minimoto elettriche per guidarle sul percorso stradale appositamente realizzato per l’occasione.

"Un progetto che serve anche a responsabilizzare i bambini - commenta il comandante Fulvio Asconio - infatti già solo mettendo tutto il vestiario necessario per la moto, a cominciare dal casco, imparano l'importanza dell'attenzione e della sicurezza sulle strade".

L’iniziativa vede la collaborazione tra il Corpo di Polizia Locale del Comune di Sanremo, la Federazione Motociclistica Italiana e la Croce Bianca di Imperia. E’ una modalità nuova per confrontarsi con i ragazzi su un tema molto importante, la sicurezza nella circolazione stradale alla guida delle moto, veicoli molto diffusi a Sanremo e, al tempo stesso, considerati “utenti deboli” in quanto più vulnerabili rispetto alle automobili in caso di incidente stradale, affiancando momenti di formazione tecnica adeguata all’età dei destinatari insieme ad esercitazioni pratiche, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza.