Sanremo: bimba in arresto respiratorio, due agenti della Municipale la salvano scortandola in ospedale

Sono Matteo Bonasorta ed Erika Sciortino gli agenti della Polizia Municipale di Sanremo che, sabato scorso, hanno consentito ad una bambina di 10 anni, monegasca e in vacanza nella città dei fiori, di salvarsi dopo essere stata colpita da un arresto respiratorio.

I due agenti, che erano di pattuglia nel centro di Sanremo, hanno ricevuto la richiesta di soccorso dei genitori, che hanno chiesto loro dove si trovava l’ospedale. Senza pensarci un attimo hanno detto ai due di seguirli e, con difficoltà, si sono fatti spazio nel traffico matuziano, scortando l’auto dei monegaschi fino al ‘Borea’.

Qui i medici del Pronto Soccorso hanno salvato la bimba, pur ricoverata in codice rosso. Gli stessi hanno confermato come, la tempestività dell’intervento è stata fondamentale per la piccola. L’aiuto dei due agenti matuziani, quindi, si è rivelato per lei un ‘salvavita’.