Sanremo: entro la fine della prossima settimana strada libera ai Tre Ponti, terminati i lavori del Roya

Termineranno alla fine della prossima settimana, per buona pace dei gestori degli stabilimenti balneari, i lavori di Rivieracqua in strada Tre Ponti, che tengono banco da ottobre.

Nei giorni scorsi, attraverso il nostro giornale, era stata evidenziata la preoccupazione dei gestori degli stabilimenti, in un periodo già difficile per i problemi dettati dalla ‘Bolkenstein’. Nella zona a Levante della città dei fiori, infatti, si sono purtroppo allungati i tempi per i lavori alle tubazioni del Roya e, alle porte della stagione, gli imprenditori hanno chiesto più volte all’azienda e al comune una data certa per la fine dell’intervento.

Ovviamente da non dimenticare che si tratta di un lavoro fondamentale per il futuro della fornitura d’acqua non solo a Sanremo che, però, doveva terminare entro fine aprile e che, invece, vede il cantiere ancora aperto. Quest’anno le spiagge non hanno potuto godere di temperature miti nel corso della primavera ma ora la colonnina di mercurio crescerà nei prossimi giorni e, quindi, i gestori stanno allestendo le spiagge per accogliere turisti e residenti nei mesi estivi.

Nelle ultime ore da Rivieracqua hanno confermato il termine dei lavori entro la fine della prossima settimana, visto che in questi giorni mancano solo le finiture. Finalmente una buona notizia per gli stabilimenti ma, con il termine dei lavori anche per tutta la città e per la provincia, visto che si tratta della tubazione che porta l’acqua nelle nostre case.