Elezioni Sanremo, il candidato sindaco Mager incontra i commercianti del mercato annonario

Il candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager, insieme ai candidati Alessandro Sindoni, Ester Moscato, Monica Sfamurri, Monica Albarelli, Giovanna Negro, Chicca Dedali, Gianni Mascelli, Gianni Canale, Alessandro Marenco (Anima) e Gianluigi Borriello (Sanremo al Centro), ha incontrato i commercianti del mercato annonario per conoscere nel dettaglio e toccare con mano le loro problematiche.



“Tra le difficoltà evidenziate dai commercianti spiccano l’organizzazione spaziale del mercato e il suo regolamento che sono da rivedere. Inoltre – sempre secondo i commercianti - non sono presenti telecamere funzionanti e manca una figura che si occupi della manutenzione - dicono dal comitato Mager - ci sono problemi anche in merito allo smaltimento della spazzatura, alla pulizia e sono state osservate numerose infiltrazioni d’acqua nei muri. La richiesta principale dei commercianti presenti all’incontro è stata quella di realizzare attrattive per valorizzare e incentivare la presenza di persone all’interno del mercato annonario”.



“Si tratta di una struttura in crisi e che deve essere valorizzata – spiega Alessandro Mager – è un vero peccato perché il mercato annonario è un luogo importante per Sanremo, non solo per il commercio ma anche e soprattutto come luogo di promozione della produzione agricola e eno-gastronomica, un vero prodotto turistico, frequentato dai francesi in visita quotidiana e dagli stranieri. Occorrerà prevedere delle forme di rilancio condivise, per ricreare quel clima di soddisfazione che consentirà ai commercianti del Mercato Annonario di lavorare meglio”.