Ventimiglia: dalla regione 200.000 euro per il potenziamento della raccolta differenziata

Il Comitato d'ambito regionale per il Ciclo dei rifiuti ha dato il via libera ad un contributo di oltre 500mila euro per la Provincia di Imperia, 200 dei quali destinati al Bacino di Affidamento Ventimigliese.

“Il contributo è frutto di un complesso processo istruttorio portato a compimento dall’ufficio ambiente del Comune di Ventimiglia, che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto, in quanto ente capofila del bacino ventimigliese – dichiarano il Sindaco Di Muro e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Milena Raco. Siamo molto soddisfatti e ringraziamo, inoltre, la Regione Liguria: questi importanti finanziamenti consentiranno di implementare e migliorare i servizi connessi alla raccolta differenziata. Intendiamo continuare a migliorare i risultati raggiunti in questo primo anno di mandato: quando ci siamo insediati la percentuale di raccolta differenziata era pari al 29%, mentre oggi siamo già oltre il 47%, segno che la direzione intrapresa sia quella giusta, pur con tutte le difficoltà del caso, verso il raggiungimento degli standard minimi fissati dalla normativa regionale e nell’ottica della diminuzione della TARI ai cittadini.

In particolare il contributo regionale per il Bacino Ventimigliese verrà così suddiviso

· € 75.000,00 destinati a fornitura, approntamento e posizionamento, per tutto il bacino d’Affidamento Ventimigliese, di 30 telecamere di sorveglianza per la prevenzione da getto indiscriminato e abusivo dei rifiuti urbani;

· € 105.000,00 destinati a fornitura, approntamento e posizionamento, per tutto il bacino d’Affidamento Ventimigliese, di n. 18 eco isole ad accesso controllato con tecnologia “master” e “slave” o solo “master”, per controllo accessi e apertura informatizzata delle bocche di conferimento;

· € 20.000,00 destinati ad un accurata attività di informazione e comunicazione ambientale dedicata soprattutto agli studenti delle scuole elementari, in particolare le classi quarte e quinte, con l’obiettivo di sensibilizzare i piccoli utenti alla comprensione dei benefici che una separazione accurata del rifiuto può portare sia in termini ambientali sia economici. Il progetto coinvolgerà tutte le direzioni didattiche presenti nel bacino d’affidamento Ventimigliese e potrà essere anche affidato a una società con specifiche competenze in formazione ambientale.

Obiettivo fondamentale di questo ultimo progetto di informazione è quello di sensibilizzare gli alunni sui temi della raccolta differenziata mediante la distribuzione, presso tutte le scuole interessate, di idonee "brochure" i cui temi verranno approfonditi durante diversi incontri formativi e relativi questionari di valutazione finali, nonché con utilizzo e sviluppo dell'applicazione dedicata "Junker" già in uso ai Comuni dell’Ambito.

I Comuni dell’Ambito parteciperanno a cofinanziare la spesa con proprio contributo e nella misura del 12,50% (€ 25.000,00 complessivi).