Grande successo per lo show in piazza Borea d’Olmo del Comitato Rolando Sindaco (Foto)

”La Sanremo che vorrei: musica e divertimento. Una città viva tutto l’anno!”: queste le parole di Gianni Rolando ieri sera, in Piazza Borea D’Olmo, davanti a circa 400 persone che, nonostante la giornata piovosa ed una temperatura non certo primaverile, hanno assistito divertite ,ed in alcuni momenti anche commosse, allo spettacolo portato in scena dagli artisti di Zelig e Colorado.

“La serata è stata ideata anche per ribadire in maniera chiara ed inequivocabile lo spirito della nostra campagna elettorale. Rispondiamo con serenità e con la giusta dose di leggerezza agli attacchi personali di alcuni candidati. Non dimentichiamo certo i problemi e continuiamo a incontrare i cittadini in ogni angolo della città, profondamente delusi dal degrado e dallo stato di abbandono della nostra Sanremo. Pulizia , decoro, arredo urbano, viabilità, cantieri, parcheggi hanno bisogno di essere affrontati con determinazione e competenza. Questo è il mio impegno con i sanremesi”.