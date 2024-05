Elezioni: Erica Martini sui sondaggi "Questioni politiche che non invecchiano mai"

“Come ormai noto è la prima volta che mi impegno direttamente in politica ed uno dei miei obiettivi e’ certamente poter dare un contributo per una politica diversa. La “vecchia” politica però non smette di stupirmi. Da un lato vengono diffusi sondaggi, che si fatica a considerare disinteressati, dove la sottoscritta, tra altri, avrebbe percentuali di consenso molto basse. Dall'altro sento in giro un fiorire di ipotesi, un insinuare costantemente, un fantasticare di alleanze, apparentamenti fino a immaginare accordi nascosti e scritti con il sangue. Delle due una o non conto niente e quindi tanto vale che mi "apparento" con me stessa, oppure conto ed allora deciderò autonomamente insieme alla mia lista cosa fare del nostro futuro politico" dice Erica Martini, candidata a sindaco di Sanremo per il Movimento Indipendenza. “Una cosa la posso però dire con certezza, proverò con tutte le mie forze ad andare al ballottaggio ma se non ci riuscissi lascerò i miei elettori liberi di scegliere chi votare al secondo turno. Sono una militante del Movimento Indipendenza e sono indipendente ed estranea alla pratica dell'accordicchio segreto, tanto cara alla vecchia politica" conclude Erica Martini.