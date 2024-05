Elezioni Amministrative Sanremo: Alessandra Giussani si candida nella lista 'Progetto Comune'

Alle prossime elezioni 'Progetto Comune' si presenta sostenendo il candidato a sindaco Fulvio Fellegara. Con la lista c'è anche Alessandra Giussani.

Perché hai deciso di candidarti con Progetto Comune a sostegno di Fellegara? "Lavoro da oltre dieci anni nel sociale, a contatto quotidiano con i pazienti oncologici. 'Ho vissuto' con tutti loro la difficoltà di curarsi nel massimo picco di covid, le visite, la diagnostica, tutte le attività rarefatte. I conseguenti ritardi, le patologie scoperte 'troppo tardi', anche sulla mia pelle, in prima persona con mio padre. Sono entrata a far parte di Progetto Comune Sanremo perché chi 'vive' questa lista ha molte professionalità, in vari ambiti, ma ci accomuna una radice unica e una certa sensibilità rigidamente attenta alla collettività".

Che tipo di sensibilità vi caratterizza? "Abbiamo esperienza diretta con le problematiche dei bambini e dei genitori, delle persone che abitano ai margini, che sia periferia, disagio economico o età avanzata, quelli che non rientrano tra i meritevoli 'cittadini normali' evocati in campagna elettorale. Siamo, diciamolo chiaramente, chi vive una Sanremo non da avvantaggiato e 'introdotto'. In questo contesto ho trovato la dimensione per lavorare attivamente al cambiamento".

Da dove dovrebbe cominciare il cambiamento? "Ad esempio nella sanità, perché la fluttuazione volontaria a cui i vertici di Regione Liguria hanno condotto il Sistema Sanitario Regionale è un vero e proprio naufragio pilotato. Con la volontà ferma di far imbarcare acqua al sistema pubblico, a vantaggio del privato. Col suo 'magico mortaio' la Giunta ha depauperato di servizi il territorio della provincia imperiese, geograficamente tanto bella quanto svantaggiata. Questa non è deriva involontaria ma uso sapiente di convenzioni col privato. Una popolazione anziana quella di Sanremo, tale da risultare particolarmente inerme a fronte delle carenze in termini di erogazione di servizi. Pochi dati: in 10 anni un taglio del 30% del personale sanitario e l’aumento del 15% della spesa sanitaria. Solo a Sanremo mancano una quarantina di medici di famiglia, per non parlare del reparto oncologico, che ha perso ulteriori professionisti. Gestire interi reparti con 'medici a gettone' è tutt’altro che la strada giusta per implementare la qualità. In una delibera regionale del 2017 Toti parlò di 'svolta epocale della sanità ligure', e iniziò dal Ponente dall’ex ministro democristiano e poi forzista Claudio Scajola. Un'obiettivo era l’Ospedale di Bordighera. Dal 2021 prima con il Piano Restart e poi con le azioni del 2024 per il recupero delle liste d'attesa, sono stati 100 i milioni di euro destinati all'acquisto di prestazioni da parte di erogatori privati accreditati. E’ notizia di inizio mese l’apertura presso l’ospedale di Bordighera di… un PPI Punto di Primo Intervento come da DashBoard di Alisa, che però è stata 'venduta' dalla Giunta Liguria come un Pronto Soccorso Privato del Saint Charles di Bordighera. La differenza non è così sottile. La Regione Liguria ha affidato l’Ospedale alla totale gestione privata del gruppo privato di erogazione servizi sanitari GMV Care e Research. Il privato mascherato da pubblico, un Pronto Soccorso che è in realtà un PPI. ll giudizio politico sulla destra ligure, di Toti e attigui, è senza appello: arroganza, spregiudicatezza, il potere per il potere".

Ma la sanità è soprattutto una competenza regionale. Quale dovrebbe essere il ruolo del Sindaco? "Quando andremo a votare ricordiamoci che il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio. Ha gli strumenti per tutelare diritti collettivi e irrinunciabili. Ritengo che il Candidato Sindaco Fulvio Fellegara, con le competenze maturate in anni di lavoro in diversi ambiti grazie alla sua professione, sia il miglior profilo per assicurare a Sanremo il ripristino delle regole. La retorica del 'fare' a favore di qualcuno ha iniziato a implodere. Toti è stato arrestato nella Città dei Fiori. Non è un caso che l’onda di marea stia partendo con le tre liste a sostegno di Fellegara proprio da Sanremo".